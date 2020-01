Aston Martin werkt aan Le Mans-geïnspireerde Speedster in oplage van 88 stuks

Aston Martin werkt aan een V12 Speedster die inspiratie vindt in haar Le Mans-racer uit 1959. Het 700 pk sterke nieuwe model komt in een oplage van slechts 88 stuks en kost 750.000 Britse Pond.



Toen Aston Martin in 2013 haar honderdjarig bestaan vierde, toonde het de CC100 speedster concept. In welke mate de gelimiteerde Speedster die in 2021 op de markt komt op het exemplaar van het eeuwfeest gaat lijken, is nog lastig te zeggen. Maar wie de vluchtige designschets van de nieuwe V12 Speedster ziet, kan niet ontkennen dat de twee veel van elkaar weg hebben.

De CC100 uit 2013.

Inspiratie

De ‘Q by Aston Martin’-divisie tekende de V12 Speedster en liet zich inspireren door de autosport en luchtvaart. De tweezits open Brit keek eveneens goed naar de Le Mans-racer van het merk uit 1959. De 5,2-liter twinturbo V12 is goed voor een vermogen van zo’n 700 pk en moet 750.000 Britse Pond kosten. Voor dat geld ben je de eigenaar van één van de 88 exemplaren die Aston Martin bouwt. Dat is een stuk voordeliger dan de Monza SP1 en SP2 van Ferrari. Die open modellen kosten 2,7 miljoen euro per stuk.