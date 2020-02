Aston Martin Vantage Roadster: razendsnel, ook het klapdak

De nieuwe generatie Aston Martin Vantage kennen we al een tijdje, maar van de Roadster was geen spoor. Maar komende zomer komt die open versie er dan toch.



De Aston Martin Vantage Roadster krijgt een softtop aangemeten die sneller opent en sluit dan de sprinttijd van de meeste auto’s. In 6,7 tellen opent het dak en in 6,8 seconden sluit het. Dat kan ook rijdend, maar dan moet je de snelheid onder de 50 km/u houden. Volgens Aston Martin heeft het ’t snelste cabriodak ter wereld gemonteerd en dat geloven we gezien de genoemde specificaties zeker. Met het dak open blijft er 200 liter aan bagageruimte over. Net genoeg voor een forse weekendtas.

4,0-liter twinturbo achtcilinder

Onderhuids vinden we de bekende 510 pk sterke 4,0-liter twinturbo achtcilinder motor. In 3,7 seconden sprint je van nul naar honder en de topsnelheid komt uit op 306 km/u. Wat de Aston Martin Vantage Roadster exact gaat kosten is nog niet bekend, maar reken op prijzen van rond de 215.000 euro.