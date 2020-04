Aston Martin V12 Zagato Heritage Twins ter ere van 60-jarig jubileum

Aston Martin en Zagato weten elkaar al 60 jaar te vinden. Om die reden gaat R-Reforged aan de slag met 38 jubileummodellen. Ze gaan de deur uit per twee, want de Coupé en Speedster zijn als Heritage Twins onafscheidelijk.



Eerder brachten Aston Martin en designhuis Zagato al de DBS GT Zagato en DB4 Zagato Continuation uit. Die twee modellen kon je alleen als ‘duo-pakket’ bestellen en dat geintje herhalen de twee bedrijven nu met de Aston Martin V12 Zagato Heritage Twins. In totaal worden daar 38 stuks van gemaakt, maar omdat elke ‘tweeling’ een Coupé en een Speedster herbergt, kunnen slechts 19 kopers worden blij gemaakt met de 1,75 miljoen pond kostende jubileumuitgave.



Aanpassingen

De speciale uitvoeringen worden door het Zwitserse R-Reforged gebouwd in het Engelse Warwick en verschillen met de Vantage V12 Zagato uit 2011. Zo is de achterspoiler anders en is de carrosserie voortaan opgebouwd uit koolstofvezel. Onderhuids ligt een 5,9-liter V12 die voortaan 609 pk aan vermogen levert.