Aston Martin presenteert digitale achteruitkijkspiegel op CES

Op 6 januari gaat de jaarlijkse consumentenelektronicabeurs CES weer van start in Las Vegas. Onder de nieuwe snufjes bevindt zich een bijzondere camerasysteem dat waarschijnlijk door Aston Martin gebruikt gaat worden.

Later deze week parkeert Aston Martin een DBS Superleggera op de consumentenelektronicabeurs CES in Las Vegas. Op de sportwagen zijn camera’s gemonteerd van de firma Gentex. Er zit er eentje op het dak en ook elke buitenspiegel is voorzien van een klein cameraatje. Die configuratie maakt het mogelijk een bredere blik naar achteren te krijgen. De beelden van de drie camera’s komen namelijk digitaal samen in de binnenspiegel. De bestuurder bepaalt zelf welke beelden hij in de binnenspiegel toont en welke hij combineert.

Aston Martin geeft aan dat het nadenkt over de inzet van de Gentex-technologie in toekomstige modellen.