Aston Martin lijkt af te zien van elektrisch aangedreven Rapide E

Aston Martin toonde in 2015 een studiemodel van de elektrisch aangedreven Rapide E. Sindsdien werd de productierijpe versie steeds voorspeld. Toch lijkt die er niet te komen.



Eigenlijk was Aston Martin best vroeg met haar Rapide E. In 2015, ruim voor de huidige hausse aan elektrisch aangedreven wagens, toonde het al een studiemodel van de geheel elektrisch aangedreven sedan. In 2017 werden de productieplannen ontvouwd, maar de auto is er nog steeds niet. En zal er waarschijnlijk ook niet komen. Zelfs de 155 exemplaren niet die eigenlijk eind 2019 gebouwd zouden moeten worden.



Focus op DBX

Hoewel Aston Martin zelf nog niets heeft vrijgegeven over het mogelijk afblazen van de Rapide E, weet het Britse Autocar vrijwel zeker dat de kogel al door de kerk is. Een bron dichtbij het Britse merk zou dat immers verklaard hebben. Aston Martin lijkt de komende tijd de focus vooral te willen leggen op het vinden van nieuwe investeerders en de uitrol van haar eerste SUV, de langverwachte DBX.