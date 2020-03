Aston Martin kiest voor downsizing: V8 wordt hybride V6

Aston Martin zal binnen afzienbare tijd de V8-motor die het van Mercedes-AMG krijgt, inruilen voor een eigen geproduceerde krachtbron. Bovendien wordt het een V6 met elektro-ondersteuning.



De V8- en V12-motoren die Aston Martin nu voor haar modellen gebruikt zijn goed beschouwd allebei van Duitse makelij. De V8 komt immers bij Mercedes-AMG en de V12 wordt in Keulen gebouwd in de Ford-fabriek. In de toekomst moeten alle motoren gewoon in Engeland in elkaar worden gezet. De V8 wordt bovendien ingeruild voor een V6 hybride.

Valhalla

Die V6 met ondersteuning van een elektromotor is momenteel nog niet af. Wanneer de Britten die gedownsizede krachtbron wel introduceren, is nog niet bekend. In ieder geval zal de nieuwe Valhalla de nieuwe V6 aan boord krijgen en die auto staat voor 2022 gepland.