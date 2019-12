Aston Martin is niet actief op zoek naar nieuwe aandeelhouders

Hoewel de Canadese miljardair Lawrence Stroll Aston Martin graag zou willen overnemen, lijken de Britten daar niet erg voor open te staan.

Het zijn roerige tijden voor Aston Martin. De nieuwe fabriek voor haar eerste SUV – de DBX – is recent geopend én in de media wordt druk gespeculeerd over een overname. Feit is dat er druk wordt nagedacht over de toekomst bij de Britten. De DBX moet de verkopen van het bedrijf flink stuwen. De SUV moet vooral meer vrouwelijke klanten binnenhalen, zo klinkt het, waardoor het merk in 2023 minimaal 14.000 auto’s per jaar weg zet.



Aandeelhouders

Het liefst wordt die mijlpaal bereikt met de huidige investeerders. Dat zijn Adeem/Primewagon uit Kuweit (voor 36 procent aandeelhouder) en het Italiaanse InvestIndustrial (in bezit van 31 procent van de aandelen). Daarnaast heeft ook Daimler een belang (4 procent) en publieke investeerders. “We zijn zeker niet actief op zoek naar nieuwe partijen. Dat wil niet betekenen dat ze niet komen”, aldus topman Andy Palmer.

Laurence Stroll

Daarmee reageert Palmer op geruchten in de media dat de Canadese miljardair Lawrence Stroll het bedrijf wil overnemen. De investeerder is momenteel eigenaar van het Racing Point team (het voormalige Force India) dat in de Formule 1 uitkomt. De zoon van Stroll, Lance, is een van de coureurs voor het team.