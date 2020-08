Aston Martin in je glas: deze whiskey ‘smaakt’ naar een DB5

Het Schotse whiskey-merk Bowmore gaat een bijzondere samenwerking aan met het Engelse Aston Martin. Met de Black Bowmore DB5 giet het de klassieke bolide als het ware in een glas.



De eerste Aston Martin DB5 stamt uit 1963. Dat is maar een jaar verschil met de beroemde single malt Black Bowmore whiskey uit 1964. Omdat beide merken zich richten op welvarende klanten met gevoel voor historie en kwaliteit, slaan ze nu de handen ineen. Het resultaat is een oplage van 25 flessen whiskey die luisteren naar de naam ‘single malt Black Bowmore DB5 1964′. Sinds 1993 is de Black Bowmore whiskey pas zes keer in een fles gestopt.

Bijzondere fles

Alleen de fles is al een kunststukje op zich. Glasblazerij Glasstorm is bijna een week bezig om een exemplaar met de hand te vervaardigen. In de onderzijde zijn immers oude cilinders van de Aston Martin DB5 verwerkt. Verder wordt de fles in een mooie kalfslederen kist gestopt. Het prijskaartje is er met 55.000 euro dan ook naar.

Smaaksensatie

Om de whiskey zijn bijzondere smaak te geven is de drank eerst in 31 jaar oude Williams & Humbert vaten gegoten. Dat zijn sherryvaten van walnotenhout. Verwacht dus bijzondere smaaktonen zoals passiefruit, honing, mango en koffie.