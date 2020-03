Aston Martin heeft nieuwe zak geld en kan weer een jaartje door

Met 685 miljoen pond op zak houdt Aston Martin het nog een zeker een jaar uit. De Britten kunnen met Lawrence Stroll aan boord de DBX in productie nemen.



Aston Martin had het financieel al niet breed en met het uitgebroken coronavirus zou je niet teveel goeds verwachten voor de Britten. Toch staat het luxemerk er niet zo heel gek voor, omdat met de komst van miljardair en Executive chairman Lawrence Stroll minimaal 685 miljoen pond meekomt. Dat is voldoende om de reddingsboei voor Aston Martin – de DBX-SUV – binnenkort in productie te laten gaan. Op het moment dat de deuren van de St Athan-fabriek weer open kunnen, start de bouw van de hopelijke verkooptopper.

Lagonda na 2025

De voortekenen zijn goed. Er is inmiddels al 2.000 keer ingetekend op de DBX en ook naar die andere nieuwkomer – de Vantage Roadster – blijkt veel vraag. De Valhalla staat nog op de rol net als een gloednieuwe Vanquish. De herintroductie van het luxe Lagonda-merk blijft echter voorlopig uit. Eerder werd al gemeld dat Lagonda niet terugkeert voor 2025.