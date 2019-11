Aston Martin DBS Superleggera Concorde eert supersonisch vliegtuig

Vijftig jaar geleden maakte de Concorde voor het eerst een vlucht. Aston Martin eert het supersonische vliegtuig nu met tien exemplaren van de DBS Superleggera Concorde.

Razendsnel van Europa naar New York, dat was het idee achter de Concorde. En dus investeerde zowel de Britse als Franse regering in een vliegtuig dat een snelheid van Mach 2,04 kon bereiken; ofwel twee keer sneller dan het geluid. Sinds 1969 was de Concorde een feit en daarmee vloog je – op 18 kilometer hoogte – binnen drie uur van Londen naar The Big Apple. In 2000 verongelukte echter een toestel, waarna drie jaar later de Concorde uit de luchtvaart verdween.

Rood, wit, blauw

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de eerste Concorde verscheen en het Britse Aston Martin eert daarom het supersonische vliegtuig met tien versies van de DBS Superleggera Concorde. De limited edition is uitgevoerd in de kleuren van British Airways: wit, blauw en rood. Zo is de daklijn die boven de portieren loopt rood gelakt en krijgen de spoiler en diffuser de driekleur mee van de vliegmaatschappij. En in het interieur? Donkerblauw leder en de nodige Concorde-logo’s. Bijzonder: de schakelpeddles achter het stuur zijn gemaakt uit het titanium dat gebruikt is voor de bouw van de Rolls Royce-motor van een Concorde.

Onderhuids ligt de bekende 5,2-liter V12 die goed is voor 725 pk aan vermogenen een maximumkoppel van 900 Nm. In 3,4 seconden snel je van nul naar honderd, terwijl de topsnelheid 340 km/u bedraagt.