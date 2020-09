Aspark Owl is ’s werelds snelste. De belangrijkse specs op een rij

Een raket is minder snel van zijn plek dan de elektrische Aspark Owl. De Japanse supercar is ook nog eens ultralaag, vederlicht en peperduur. De meest opzienbarende feiten op een rij.



1,69 seconden

Eén keer met je ogen knipperen en je bent vanuit stilstand op kruissnelheid. In 1,9 seconden stelt de teller al op 100 km/u. De in Amerika gebruikelijk 0-60 mph is in 1,69 seconden al voltooid. Daarna is de pret nog lang niet op. Van 0 naar 300 km/u doe je in 10,6 seconden. De acceleratiepret stopt bij 400 km/u.

2.012 pk

2.012 pk en 2.000 Nm onder je rechtervoet is verslavend. Liefst vier elektromotoren zijn nodig om al die kracht te genereren. Vanzelfsprekend is de Aspark Owl vierwielaangedreven, want al die power puur op de achterwielen?



450 km

Oké, de actieradius valt eigen best een beetje tegen. Slechts 450 kilometer haal je maximaal op één stekkerlading. De capaciteit van het batterijpakket bedraagt immers 64kWh. Gelukkig kun je in 80 minuten met 44 kW-snelladen er weer tegenaan.

99 centimeter

Je moet haast een slangenmens zijn om soepel in en uit de Owl te kunnen stappen want de sportwagen is vanwege de aerodynamica extreem laag. Het dak is minder dan één meter van het asfalt verwijderd.



120 kilo

De koolstofvezel monocoque is met 120 kilo vederlicht. Doordat de elektrische aandrijflijn wat meer gewicht in de schaal legt, komt het totaalgewicht van de Owl uit op 1.900 kilo. Nog altijd best netjes voor een elektrische auto.



2,9 miljoen euro

Van de Aspark Owl worden 50 exemplaren gemaakt. Elk exemplaar kost 2,9 miljoen euro. De eerste aanbetaling bedraagt 50.000 euro.



3.300 werknemers

Aspark werd 15 jaar geleden opgericht door Masanori Yoshida en telt inmiddels 25 kantoren wereldwijd. Met 3.300 werknemers en een omzet van 160 miljoen dollar is het bedrijf flink gegroeid in die periode. Het bedrijf startte met het bedenken van technische toepassingen voor de automotive-industrie. In 2014 begon Aspark met de creatie van haar eerste elektrische supercar: de Owl. Op de autosalon van Frankfurt in 2017 vangt de wereld voor het eerst een glimp op van de Owl.