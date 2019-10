Apple-oprichter Steve Wozniak gelooft niet in level 5-autonoom rijden

Lang werd gedacht dat Apple werkt aan een slimme auto, maar eerder dit jaar werden honderden 200 ‘Project Titan’-medewerkers ontslagen. Ook bij Apple-oprichter Steve Wozniak lijkt de euforie rondom de slimme auto wel voorbij.



Steve Wozniak is al decennia weg bij Apple dat hij onder meer samen met Steve Jobs oprichtte, maar nog altijd wordt er waarde gehecht aan de mening van de legendarische techneut. Zo blijkt dat Wozniak niet langer gelooft in de komst van een volledig autonoom rijdende auto. Althans niet op korte termijn.

Vergezicht

Tijdens een recente conferentie over de auto van de toekomst, georganiseerd door automotive onderzoeksbureau J.D. Power, zou Wozniak gezegd hebben dat hij terugkomt van het idee dat level 5 autonomie haalbaar is. “Ik heb het echt opgegeven”, aldus de man achter de eerste Apple-computers. “Als het al haalbaar is, dan waarschijnlijk niet als ik nog leef”, voegde de 69-jarige Wozniak er aan toe.

Onvoorspelbaar

Volgens Wozniak is er teveel onvoorspelbaarheid op de weg om een zelfrijdende auto echt goed te kunnen laten rijden. Hij denkt dat de autonome auto alleen functioneert als we het huidige wegennetwerk aanpassen, zodat er een haast ‘cleane’ omgeving onstaat. Geen plots overstekende voetgangers en geen wegwerkzaamheden. Een beetje als een metrotraject dus.

Back-up

De Apple-oprichter vindt dat het grote publiek misleid wordt met het idee dat de zelfrijdende auto een soort menselijk brein op wielen is. Wozniak ziet echter wel toekomst in slimme technieken die de bestuurder een veiligheidsnet geven onder bepaalde omstandigheden.