Anders elektrisch: de Ace en Jax

Het Amerikaanse Alpha Motor Corporation wil tussen het geweld van hippe elektrische auto’s opvallen met de bijzonder vormgegeven Ace en Jax. Een korte voorstelronde.



In Californië struikel je over de startups die iets doen rondom elektrisch rijden. Om je beetje te onderscheiden als nieuw Amerikaans elektrisch automerk moet je iets unieks verzinnen. Elation doet dat door krachtpatsers te bouwen van bijna 2.000 pk sterk en Alpha Motor Corporation door juist de ‘fun’ op te zoeken.

Retro de natuur in

Deze week onthulde het de Jax, kort voor een Junior All-terrain Crossover. Je kunt er heerlijk elektrisch mee door de duinen stuiven of naar je afgelegen visplek banjeren met een bootje op het dakrek. Dankzij een actieradius van circa 400 kilometer kun je een tijdje zonder laadpaal, terwijl je evenmin leegloopt op de vanafprijs van 38.000 dollar. Retro-elementen sieren de buitenzijde, terwijl in het interieur een minimalistisch interieur wordt opgevrolijkt door een sfeervolle ruitjesbekleding.

De Ace

Compacte Ace

Je kunt de Jax ook kopen zonder outdoor-poespas. Dan heet de auto de Ace. Dan merk je ook hoe compact het stekkermodel is, want de Ford Fiesta is zelfs nog groter. Er is vooral bespaard op kofferbak, al is er wat extra laadruimte onder de motorkap te vinden. Ook heeft Alpha nog de Icon in het modelgamma. De Alpha is te configureren als een SUV, truck en bestelbusje.