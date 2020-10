Als het ietsje meer mag zijn: de First Editions van de BMW X5 en X6 M Competition

Wil je nu écht iets bijzonders dan kies je voor de BMW X5 M Competition First Edition. Hij is er trouwens ook als X6. Elk gelimiteerd tot 250 exemplaren.



De BMW X5 en X6 zijn begeerlijke auto’s, zeker in de zeer sportieve M-versie. Wat extra pk’s komen daar nog eens bij als je voor de Competition-uitvoering kiest. Die exclusieve variant wordt helemaal bijzonder als First Edition. Want daar worden er slechts 500 van geproduceerd (250 stuks van elk).

V8 motor

Eerst maar eens onderhuids kijken. Daar zorgt een hoogtoerige V8 motor met twee turbocompressoren voor het vermaak. Het vermogen klimt namelijk naar 625 pk. Die aandrijfkrachten worden via de M xDrive vierwielaandrijving naar het asfalt gestuurd. Een M onderstel is vanzelfsprekend ook van de partij.

Frozen Dark Silver

In de fabriek in het Amerikaanse Spartanburg hebben ze zich bijkans nog meer uitgeleefd op het uiterlijk. De lakkleur Frozen Dark Silver is alleen beschikbaar voor dit selecte gezelschap van 500 First Editions. Je kunt ook kiezen voor Frozen Marina Bay Blue, al is die lak niet exclusief. De lichtmetalen sterspaakwielen zijn uitgevoerd in hoogglans zwart. De wielen aan de achteras zijn met 22-inch een maatje groter dan het voorste duo. In het exterieur vallen de diverse elementen in met koolstof versterkt kunststof op. De spiegelkappen, motorafdekking en achterspoiler zijn van carbon.

In het interieur slaat merino leder de klok. In twee kleuren, want Silverstone en Midnight Blue wisselen elkaar af. De oranje contraststiksel zorgen voor een speels effect, terwijl ook zwart Alcantara opduikt. De interieurlijsten zijn van carbon en dragen het opschrift ‘First Edition 1/250’.