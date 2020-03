Alfa Romeo Giulia GTA: minder kilo’s en meer vermogen

Alfa Romeo heeft – tot veler genoegen – de Giulia in een extreem trainingspak gestoken. De Italiaan is er als zeer sportieve GTA en als over-the-top GTAm. Hun dieet van minder kilo’s en meer pk, ziet er als volgt uit.

De Alfa Romeo Giulia GTA heet voluit de Alfa Romeo Giulia Gran Turismo Alleggerita. En dat laatste woord slaat op zijn lichtgewicht bouwwijze. Het Italiaanse merk snoepte immers bijna 100 kilo aan wagengewicht eraf. Het gaat zelfs zo ver dat het de achterbank verwijdert en een rolkooi bevestigt. In dat geval wordt de GTA de GTAm.

540 pk

Omdat Alfa Romeo niet alleen vertrouwt op het credo ‘minder is meer’, stopt het 30 pk meer vermogen in de 2,9-liter V6 van de Giulia Quadrifoglio. Voortaan is niet 510, maar liefst 540 pk aan vermogen voorhanden.

Aerodynamica

Een Aerokit van Formule 1-renstal Sauber geeft de Giulia GTA zijn beestachtige voorkomen. Een actieve frontsplitter is van de partij, net als sideskirts en een flinke achterspoiler. De GTAm voegt daar nog tal van koolstofvezel carrosseriedelen aan toe.



Gelimiteerde oplage

In het interieur kies je voor veel alcantara of nóg meer alcantara. De GTA zit er namelijk vol mee, de GTAm nog meer. De GTAm heeft bovendien geen achtterruit van glas, maar eentje van lexaan. Alfa Romeo bouwt 500 stuks van de GTA.