Al 30.000 Europese klanten tekenen in op Porsche Taycan

De nieuwe Porsche Taycan lijkt een groot verkoopsucces te worden. Alleen al in Europa hebben 30.000 klanten een aanbetaling gedaan. Zeker 10.000 daarvan hebben de auto ook daadwerkelijk besteld.



Volgens Porsche-topman Oliver Blume valt de Porsche Taycan enorm in de smaak bij Europese autoliefhebbers. In een gesprek met de Duitse zakenkrant Handelsblatt geeft hij aan dat er al zeker 30.000 mensen hebben ingetekend op de elektrische sportwagen. Dat betekent dat ze minimaal een aanbetaling van 2.500 euro hebben gedaan. Van die 30.000 zouden er zo’n 10.000 de auto ook echt besteld hebben.



Taycan 4S

Een behoorlijk prestatie voor een allerminst goedkope auto. De instapversie – de Porsche Taycan 4S – start in ons land bij 109.900 euro. Die Taycan 4S is voorzien van een batterijpakket met een capaciteit van 79,2 kWh en kent een vermogen van 530 pk in overboost-functie. De Taycan Turbo en Turbo S komen respectievelijk tot 680 en 761 pk, waarbij een 93,4 kWh-accupakket is geïnstalleerd.

EV-mania

De kans is groot dat een aanzienlijk deel van de Europese Taycans binnen de eigen landsgrenzen blijven. Eerder deze week werd al bekend dat er in Duitsland momenteel per maand meer elektrische auto’s worden verkocht dan in voormalig koploper Noorwegen.