Adventum Coupe: De tweedeurs Range Rover van Niels van Roij

Als hommage aan de oer-Range Rover uit 1970 lanceerde Land Rover twee jaar geleden de SV Coupé. De orderboeken stroomden vol, maar de bouw van de geplande 999 stuks werd te prijzig en dus geschrapt. Tot leedwezen van de Nederlandse autodesigner Niels van Roij, die als ode aan de eerste tweedeurs Range Rover zijn Adventum Coupe bouwde.



Niels van Roij heeft misschien wel de leukste baan van de wereld. Als auto-ontwerper is hij gespecialiseerd in coachbuilding. Hij neemt een bestaand model als basis en maakt er een eigen versie van. Van Roij is bijvoorbeeld de man achter de Tesla Model S Shooting Brake. En over een tijdje kennen we hem ook als de bedenker van de Ferrari Breadvan Hommage. Zijn meest recente project is de Range Rover Adventum Coupe.

Kopie

Die auto is geen kopie van de – wel aangekondigde maar nooit verschenen – Range Rover SV Coupé uit 2018. “Ik ben een designer, geen kopieerapparaat”, merkt Van Roij terecht op. Hij begon dus met een leeg vel papier. “Mijn doel was een respectvolle ode aan de Range Rover Series 1 uit 1970 te brengen. Die is zó goed ontworpen, geniaal! Daarom wilde ik er ook geen coupé van maken. Deze auto is gebaseerd op de beste SUV ter wereld en dat moet er vanaf stralen.”

