Active Road Noise Cancellation maakt Jaguar Land Rover-modellen stiller én veiliger

Op langere ritten krijgt menig automobilist een slaperig gevoel. Dat komt deels door het laagfrequente geluid dat de auto produceert. Bij Jaguar Land Rover gaan ze die slaapverwekker te lijf.



Waarom kinderen zo goed slapen in de auto? Dat komt allereerst door de soepele – soms wat wiegende – beweging van de auto zelf. Maar ook het geluid speelt mee. Dat laagfrequente geluid maakt je slaperig en dat merkt niet alleen het kroost achterin. Bij Jaguar Land Rover weten ze dat een vermoeide bestuurder gemiddeld 17 % later reageert. Dat kan net het verschil zijn tussen een echt ongeluk en eentje die net voorkomen wordt.

Geluidsreductie

Om de kans op vermoeidheid te verkleinen, introduceert het Britse concern Active Road Noise Cancellation op onder meer de Jaguar I‑PACE, Jaguar XF en Range Rover Velar. De actieve geluidsreductie meet de vibraties in de wielen en compenseert die via de speakers in het interieur. De techniek kan ongewenste geluidspieken tot wel 10 dB aan, terwijl het algehele geluidsniveau tot 4 dB gedempt wordt. Volgens Jaguar Land Rover is dat gelijk aan het terugdraaien van het volume van de audio-installatie met liefst vier stappen.

Slimme techniek

De Active Road Noise Cancellation is zelfs zo slim dat het per inzittende een eigen configuratie kiest. Allereerst signaleert het systeem hoeveel mensen er in de auto zitten en vervolgens past het de rijgeluidcompensatie daar op af. In modellen als de Jaguar F‑PACE en de nieuwe Range Rover Velar met de P400e Plug-in Hybride aandrijflijn werkt Active Road Noise Cancellation niet alleen, daar komt ook nog Engine Noise Cancellation om de hoek kijken. Zodat je fluisterstil over de weg zoeft.