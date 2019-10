Achtste generatie Volkswagen Golf: digitale cockpit en vijf hybrideversies

De Volkswagen Golf is na 45 jaar in z’n achtste generatie aanbeland. Het ontwerp evolueerde, de cockpit is voortaan digitaal én het icoon maakt een elektrificatieslag.



Met iconische modellen als de Volkswagen Golf balanceer je als merk bij de introductie van elke nieuwe generatie weer op een koord. Je moet en wilt vernieuwen, maar deels moet veel bij hetzelfde blijven. Je wilt je trouwe schare fans immers niet kwijt. Volkswagen blijkt het koordansen nog altijd niet verleerd, want het punt het design weer ietsje bij – zie de standaard LED-verlichting – terwijl het binnenin de grootste verandering doorvoert. De cockpit is namelijk geheel digitaal.

Knoploos

Het is dan ook lang zoeken naar de fysieke knoppen in het interieur. Bijna alle bediening gaat via grote schermen. Ook het instrumentarium achter het stuurwiel is digitaal en optioneel zelfs te vervangen door het nog grotere Innovision Cockpit. In de nieuwe Golf slide en swipe je wat af, zo kun je je vinger op de bovenconsole van voor naar achter bewegen om het panoramadak te openen.

Upgrades

De achtste Golf in de historie van Volkswagen heeft ook goed gekeken naar Tesla, want vanaf volgend jaar zomer zijn technologieën als Adaptive Cruise Control, verkeerstekenherkenning, het navigatiesysteem, de wifi-hotspot of Dynamic Light Assist achteraf te activeren of te upgraden.

Volkswagen Golf GTE

Assistentie

De nieuwe Golf biedt verder autonoom rijden op level 2-niveau. Dat betekent dat je als bestuurder niet helemaal kunt wegdommelen, maar wel dat je auto je in veel zaken bijstaat. In de file doet de Golf desgewenst het werk.

Elektrificatie

De Golf maakt ook duidelijk een elektrificatieslag. Natuurlijk bestond de e-Golf al en ook een plug-in hybride als de Golf GTE, maar in de nieuwe modelreeks is de keuze aan geëlektrificeerde versies groter dan ooit. De nieuwe eTSI mild-hybride – die 48V-technologie aan boord heeft – komt bijvoorbeeld in drie smaken. Verder keert de GTE terug (met een systeemvermogen van 245 pk) en is er een nieuwe eHybrid plug-in hybride met 204 pk aan vermogen.

Maart 2020

Vanzelfsprekend zet Volkswagen weer verschillende diesels op de prijslijst en volgend jaar zomer volgen nog de GTI, GTD, R en een speciale versie op CNG. In maart 2020 staat de gloednieuwe Volkswagen Golf in de showroom.