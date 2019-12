600 pk sterke Audi RS Q8 begint bij 199.700 euro

Groot(s) en meeslepend. Dat is het idee achter de Audi RS Q8. De gigantische SUV komt dankzij een vermogen van 600 pk zeer aardig in beweging.



Audi plakt haar letters ‘RS’ haast op elk model en dus moet ook de Q8 eraan geloven. Om geen modderfiguur te slaan met de grote en zware SUV hangen de Duitsers er een 4,0-liter achtcilinder in met dubbele turbo die goed is voor een vermogen van 600 pk. Mede dankzij het koppel van 800 Nm sprint je in 3,8 tellen van nul naar honderd. Van nul naar tweehonderd verloopt in 13,7 seconden.



Vierwielbesturing

Audi zet de RS Q8 op 22-inch wielen en voorziet de power-SUV van vierwielaandrijving en vierwielbesturing. Eveneens standaard is de Adaptieve luchtvering ‘sport’. Voor de actieve rolstabilisatie in snel genomen bochten, moet je echter de optielijst aanvinken.



Prijzen

Neem wel een goed gevulde portemonnee mee naar de Audi-dealer, want de Audi RS Q8 start bij 199.700 euro. Voor die prijs is je auto uitgerust met matrix LED-koplampen, de Audi Virtual Cockpit, een geavanceerd navigatiesysteem, 4-zone comfortairconditioning en een hoogwaardig audiosysteem. Wil je echter het RS-dynamic pakket, dan ben je 17.500 euro meer kwijt.