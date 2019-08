440 pk sterke Porsche Macan Turbo start bij 136.300 euro

De nieuwe Porsche Macan Turbo is een stuk krachtiger geworden. Tien procent om precies te zijn. En dat terwijl de cilinderinhoud met twintig procent afnam. Eind oktober staat het topmodel binnen de reeks al in de showroom voor 136.300 euro.



De nieuwe Macan Turbo haalt voortaan 440 pk uit z’n zescilinder biturbomotor. Dat is liefst 40 pk meer dan voorheen. Porsche verving bovendien de 3,6-liter krachtbron voor een 2,9-liter motor die ook in de Cayenne- en Panamera-reeks wordt gebruikt. Het maximale koppel bedraagt 550 Nm en is beschikbaar tussen 1.800-5.600 tpm. De 0-100 km/u-sprint verloopt in 4,3 seconden, terwijl de topsnelheid 270 km/u bedraagt mits het Sport Chrono pakket is aangevinkt. Standaard aan boord zijn een zeventraps PDK-transmissie en vierwielaandrijving.

Speciale remmen

Van huisuit krijgt de Macan Turbo bovendien 20-inch lichtmetalen velgen aangemeten en Porsche Surfaced Coated Brake (PSCB). Dat is Zuidduits voor remschijven bekleed met Wolfraamcarbide. Dit wondermiddeltje zorgt voor snellere reacties, minder slijtage en tot 90 procent minder remstofontwikkeling.

Sportief uiterlijk

De Macan Turbo is herkenbaar aan de drie grote luchtinlaten aan de voorzijde en koplampen met LED-technologie. Verder volgen de velgen het Turbo-design en is een achterspoiler gemonteerd. Het sportuitlaatsysteem met zilveren eindpijpen is een ander opvallend Turbo-kenmerk. In het interieur monteert Porsche 18-voudig elektrisch verstelbare lederen sportstoelen, een alcantara dakhemel en geborsteld aluminium details.