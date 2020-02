400 pk voor Audi RS Q3 en RS Q3 Sportback

Audi monteert al sinds jaar en dag haar 2,5-liter vijfcilinder TFSI in veel van haar sportiefste modellen. Zo ook in Audi RS Q3 en RS Q3 Sportback. Met een vermogen van 400 pk is de nieuwste generatie van de prijswinnende motor flink krachtiger geworden.



Audi is trots op het feit dat haar 2,5-liter vijfcilinder TFSI al negen keer is verkozen tot Engine of the Year. De krachtbron met zijn herkenbare geluid is dus ook weer in de nieuwe Audi RS Q3 en RS Q3 Sportback geplaatst. Het Duitse merk deed dat wel met beleid, want de nieuwste generatie schopt het tot een vermogen van 400 pk, liefst 17 procent meer dan voorheen. De Audi RS Q3 sprint – begeleid door een 7-traps S tronic-automaat – in 4,5 tel van 0-100 km/u.

Sportief uiterlijk

Natuurlijk doet de Audi RS Q3 ook aan bijpassend uiterlijk vertoon. Prominent in het vooraanzicht is full LED-verlichting waarneembaar. De grille met honingraatstructuur voert Audi Sport uit in hoogglans zwart, terwijl het daaronder een bumper monteert met grote luchtinlaten en zogenaamde boemerang-blades. Ga je naast de auto staan, dan vallen de verbrede wielkasten op met joekels van wielen. 20-inch is de standaard maat, maar 21-inch exemplaren bestel je net zo makkelijk. Aan de achterzijde zijn een dakspoiler en diffuser met geïntegreerde ovale uitlaatpijpen de opvallendste designkenmerken.

Dynamic Chassis Control

Quattro vierwielaandrijving bestaat dit jaar veertig jaar en vanzelfsprekend is de RS Q3 met de beproefde technologie uitgerust. Het RS sportonderstel is één centimetertje verlaagd. De letter ‘RS’ staan verder op de speciale remmen. Zelfs keramische RS-remschijven zijn leverbaar. Op de optielijst staat ook Dynamic Chassis Control. Van de iets hogere koets van de Audi RS Q3 en RS Q3 Sportback merk je dan bochten weinig, omdat elke neiging tot overhangen in de kiem wordt gesmoord.

RS MODE-knop

Nieuw tussen de zes rijmodi zijn de RS1 en RS2-instelling. Je selecteert daarin naar eigen voorkeur hoe motor, transmissie, quattro, besturing en uitlaatsound zijn ingesteld. Dat kan snel dankzij de speciale RS MODE-knop op het sportstuurwiel. Het MMI touch display is eveneens zelf te configureren. De RS Q3 heeft sportstoelen aan boord die zijn bekleed met een mix van alcantara en leder.

De nieuwe Audi RS Q3 kost € 103.170, terwijl je voor de RS Q3 Sportback € 104.470 neertelt.