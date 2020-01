2019 cijfers: autoverkoop stabiel, fors aandeel voor elektrische auto

Vorig jaar werden er iets meer auto’s verkocht dan een jaar eerder. In de verkoopcijfers is duidelijk te zien dat de elektrische auto aan een opmars bezig is.



In 2019 werden in ons land 446.114 nieuwe personenauto’s verkocht. Dat is een fractie meer dan het jaar daarvoor. Tot zover weinig nieuws. Opvallender is dat de elektrische auto aan een flinke opmars bezig is. Met exacte aantallen kunnen Bovag, RAI Vereniging en RDC nog niet komen – daarvoor is de chaotische decembermaand nog onvoldoende in kaart – maar er wordt gesproken over minimaal 50.000 verkochte elektrische auto’s.



Tesla Model 3

Dat enorme aantal is vooral te danken aan de Tesla Model 3. In totaal werd die elektrische nieuwkomer bijna 30.000 keer verkocht. In december ging de Model 3 zelfs meer dan 11.000 keer over de toonbank om de verhoogde bijtelling per 1 januari 2020 voor te zijn. Op gepaste afstand van de elektrisch aangedreven Amerikaan vinden we de Volkswagen Polo (12.920 keer verkocht in 2019) en de Ford Focus (10.478) terug. Omdat ook de Volkswagen Golf goed scoorde, gaat Volkswagen 2020 in als grootste automerk. In totaal verkocht het 47.452 modellen (10,6 procent marktaandeel). Tesla is de nummer twee van Nederland en Peugeot staat op plek drie.