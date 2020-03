10x elektrisch rijden met meer dan 400 kilometer actieradius

Elektrisch rijden wordt pas écht leuk als je niet steeds met de stekker bij het laadpunt staat. Deze 10 elektrische auto’s bieden een WLTP-actieradius aan van minimaal 400 kilometer.



#1 Tesla Model S – 630 km

De Tesla Model S Long Range krijgt er dankzij een nieuwe over-the-air-update 27 kilometer aan rijbereik bij. De actieradius stijgt zo naar 630 kilometer volgens de WLTP-meetmethode. De voorspellingen zijn dat Tesla binnen afzienbare tijd door de grens van 400 mijl aan rijbereik dendert en dat is omgerekend 643 kilometer.



Tesla Model X, Tesla Model 3 en Tesla Model Y

Ook de Tesla Model X, Tesla Model 3 en gloednieuwe Tesla Model Y maken indruk met flink wat actieradius, want zij schoppen het respectievelijk tot 505, 560 en 570 kilometer.



#2 Ford Mustang Mach-E – 600 km

Eind dit jaar gaat Ford meestrijden om de gunst van de elektrische rijder met de Ford Mustang Mach-E. De SUV oogt stoer, is met een instapversie van 49.925 euro betaalbaar en komt er in tal van smaken. De topversie lijkt indruk te gaan maken met een actieradius van liefst 600 kilometer.



#3 Volkswagen ID.3 – 550 km

Jawel, ook Volkswagen maakt serieus zaak van elektrisch rijden. Dit jaar komt de Volkswagen ID.3 op de markt in drie verschillende versies. De topvariant zal 550 kilometer aan rijbereik genereren en dat is flink.



#4 Hyundai Kona Electric – 484 km

Net iets duurder dan de Kia e-Niro (zie plek 7), maar ook met bijna 30 kilometer aan extra rijbereik maakt de Hyundai Kona Electric indruk. Voor minder dan 50 mille heb je een zeer volwaardige elektrische auto, ook als veelrijder.



#5 Jaguar i-Pace – 470 km

In de brochure staat dat de Auto van het Jaar 2019 in staat is om 470 kilometer ver te reiken op één acculading. Dat geldt dan voor de lichtste versie. De luxere variant is zwaarder en tikt daardoor de 415 kilometer aan rijbereik aan.



#6 Polestar 2 – 470 km

Een grote concurrent voor de Tesla Model 3 heet de Polestar 2, zo denken de Zweden. De auto heeft een actieradius van 470 kilometer, ziet er trendy uit, is lekker rap en kost 59.800 euro. Vanaf juli moet hij in Nederland de weg op gaan.



#7 Kia e-Niro – 455 km

Kia levert geen half werk af met haar e-Niro. De volledig elektrisch aangedreven Zuid-Koreaan is best betaalbaar en komt dan ook nog eens tot een actieradius van 455 kilometer. Vlot accelereren kan de e-Niro ook, want in 7,8 seconden sprint je vanuit stilstand naar 100 km/u.



#8 Audi e-tron 55 quattro – 436 km

De Audi e-tron is er als 50 en 55 quattro. Beide kregen er recent 25 kilometer aan rijbereik en daardoor heeft de 55 quattro voortaan 436 kilometer aan actieradius te bieden. Audi monteert bovendien nieuwe remmen die beter kunnen omgaan met rem-energie. Veder paste het ’t koelsysteem van het batterijpakket aan.

#9 Volvo XC40 Recharge– 430 km

Volvo toonde vorig jaar haar XC40 P8 Recharge en heeft daarmee binnenkort ook een volledig elektrisch model in het aanbod. De SUV is voorzien van twee elektromotoren die samen voor een systeemvermogen van 408 pk zorgen. De vierwielaangedreven Volvo XC40 P8 Recharge is bloedsnel, want accelereert in 4,8 seconden van nul naar honderd. Volvo spreekt zelf van een actieradius van ‘400+’, maar de verwachting is dat ze daarmee 430 kilometer bedoelen. Aan de supersnellader verkrijg je in 40 minuten 80 procent van het rijbereik.

#10 Mercedes-Benz EQC – 417 km

Mercedes-Benz introduceert de komende jaren flink wat elektrisch aangedreven modellen binnen de EQ-reeks. De eerste EQ is de EQC 400 4Matic: een vijfzits SUV met een rijbereik van 417 kilometer. Het systeemvermogen bedraagt 408 pk mee en er is 765 Nm aan koppel voorhanden.