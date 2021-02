1 maart, 19:00 uur: ‘De Toekomst van de Auto’

Op 1 maart organiseert Laurens van Doeveren, kandidaat VVD Kamerlid #51 en fractievoorzitter VVD Wassenaar samen met BOVAG, RAI en KNAC een sessie over de toekomst van de auto. Hij wilt graag een stem geven aan autoliefhebbers in de Tweede Kamer na maart!

Met ruim 9 miljoen automobilisten is de auto niet weg te denken uit ons dagelijks bestaan. Flexibiliteit, vrijheid en comfort zijn daarbij belangrijke drijfveren voor ons. Tegelijkertijd is de auto ook bijna niet meer weg te denken uit begrotingen: wegenbelasting, BPM en accijnzen zorgen voor veel publieke inkomsten.

De komende tien jaar zijn veel investeringen in infrastructuur nodig en zal de elektrificatie van het wagenpark ook snel gaan. Het op fossiele brandstoffen gebaseerde belastingstelsel komt daardoor onder druk te staan. We staan nu op een kruispunt. Het huidige systeem is ingewikkeld en oneerlijk. Maar hoe moet het dan wel?

Praat mee over ‘130’, meer infrastructuur, betalen naar gebruik en hoe we voorkomen dat autorijden oneerlijk wordt belast. Of je nu een klassieker, leaseauto of gezinsauto rijdt, daar wil Van Doeveren voor opkomen!

Sprekers

Han ten Broeke, Voorzitter BOVAG

Huub Dubbelman, Voorzitter sectie Auto’s bij de RAI

Peter Staal, Directeur KNAC, de club van en voor autoliefhebbers

Laurens van Doeveren, autoliefhebber, kandidaat VVD Kamerlid #51 en fractievoorzitter VVD Wassenaar

Datum en tijd

Maandag 1 maart, van 19:00 tot 20:30 uur

Aanmelden?

https://www.cognitoforms.com/ThematischNetwerkFinanciën/DeToekomstVanDeAuto1Maart