Zelf sleutelen aan je E-Type: Jaguar Classic herintroduceert originele toolkit

Of je nu een originele Jaguar E-Type hebt, of een E-Type Reborn, soms moet er aan gesleuteld worden. En dan is de originele toolkit best prijzig. Jaguar Classic herintroduceert nu de originele toolkit voor een fractie van de prijs.



Jaguar eert haar rijke verleden graag met de herintroductie van klassieke modellen. Zo bouwde het in recente jaren zes Lightweight E-types, negen XKSS-en en 25 stuks van de D‑type. Ook kwam Jaguar Classic met tien exemplaren van de E-type Reborn; een door de fabrikant zelf gerestaureerde Jaguar E-type Series I (1961-1968).

Toolkit

In navolging op het nieuw leven inblazen van historische modellen, komt Jaguar Classic met een heruitgave van de originele toolkit van de Jaguar E-type. Die toolkit werd geleverd met de Series 1 en 2 van de Jaguar E-type en is al bijna een halve eeuw niet meer beschikbaar. De productie van de toolkit stopte toen de laatste Series 2 in 1971 van de band rolde.

732 pond

Wie graag aan zijn Jaguar E-type – of E-type Reborn – sleutelt, was tot voor kort aangewezen tot een originele toolkit die tot wel 5.000 pond kon kosten. De heruitgave van de toolkit is een stuk goedkoper. Voor 732 pond krijg je alle gereedschappen geleverd geleverd in een canvas rol.

De toolkit is te bestellen via de Jaguar Land Rover Classic online onderdelenstore – liefst 50.000 onderdelen groot – op www.parts.jaguarlandroverclassic.com.