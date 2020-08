‘The most beautiful car ever made’ komt na zestig jaar weer terug

De Jaguar E-Type blaast in maart volgend jaar zestig kaarsjes uit. Jaguar Classic grijpt het verjaardagsfeest aan voor de herbouw van de 77RW en 9600HP.



Op de autosalon van Genève in maart 1961 was het een drukte van belang rond het paviljoen van Jaguar. De Britten hadden namelijk twee prototypes naar Zwitserland meegebracht: de E-Type Coupé en de E-Type Cabriolet. Het tweetal – ook luisterend naar de namen 9600HP en 77RW – viel op door hun ellenlange neus en kenmerkende koplampen. De elegantie van de auto verleidde Enzo Ferrari zelfs tot de uitspraak dat de E-Type het mooiste model ooit gemaakt is.

Zes duo’s

In maart 2021 is het precies zestig jaar geleden dat de E-Type wereldkundig werd gemaakt. Dat jubileum viert Jaguar met de uitgave van zes paar E-Types. Het bouwt zes stuks van de 77RW en een half dozijn van de 9600HP. Je kunt de auto’s alleen aanschaffen zoals ze op beurs in Genève stonden: gebroederlijk tezamen.

Jaguar E-Type 60 Collection heet het opzienbarende project officieel en heeft als doel de iconische debutanten zeer precies te herbouwen. De bekende 3,8-liter zes in lijn is dus present.