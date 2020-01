Lancia-collectie met Martini-striping in de verkoop voor 6,8 miljoen

De Ierse autoverzamelaar John Campion doet zes unieke race- en rally-Lancias in de verkoop. Voorzien van Martini-striping moeten ze gezamenlijk 6,8 miljoen euro opbrengen.



John Campion verzamelt onder meer Ferrari-modellen en Porsches, maar heeft ook een zwak voor Lancias die ooit een rallyparcours of een racecircuit hebben gezet. Liefst zes bijzondere historische modellen heeft hij in zijn verzameling – allemaal voorzien van de bekende Martini-strepen – en die doet hij nu van de hand. Via Girardo & Co wordt het zestal verkocht voor 6,8 miljoen euro en wie dat bedrag overmaakt naar Engeland, wordt de trotse bezitter van onder andere een Lancia Delta HF Integrale. Het betreffende model won aan het eind van de jaren tachtig en begin van de jaren negentig liefst zes wereldkampioenschappen op een rij. Net zo fraai zijn een 550 pk sterke Group B rally-Delta S4 en een Lancia 037 Rally Evo 2 Group B uit het jaar 1984.

Lancia Beta Montecarlo Turbo

Als je altijd een Lancia LC1 en LC2 wilde bezitten, dan moet je ook zeker even met Girardo & Co bellen, want beide modellen zijn present in de collectie. Opzienbarend is de Lancia Beta Montecarlo Turbo Group 5. Diens 1,4-liter viercilinder motor werd dankzij een fikse turbo voorzien van een vermogen van 500 pk. En dan te bedenken dat de wagen met 780 kilo vederlicht is.



Beeld: Girardo& Co.