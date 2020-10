Engelse metamorfose: Lynx Eventer XJR-S (1991)

Om met de deur in huis te vallen: de Lynx Eventer is een schitterende auto, gebouwd in de Engelse traditie van de Shooting Brake. Als basis diende vrijwel altijd de Jaguar XJS, maar heel soms ook de XJR-S. En in de nieuwste editie van CARROS Magazine reed Yuri van Koeveringe ermee.

Wat weet u over Lynx Engineering? Misschien niet zoveel, en dat is een groot gemis. Het hiaat in uw kennis vullen we in de nieuwste editie van CARROS Magazine snel op, in de vorm van een niet te missen verhaal van sterredacteur Yuri van Koeveringe.

Historie

Yuri duikt diep in de geschiedenis van Lynx Engineering en ontdekt dat het bedrijf in 1968 werd opgericht door Guy Black en Roger Ludgate. Zij lieten zich voor de naam lieten inspireren door de Riley Lynx, een Engelse open vierzitter uit de jaren dertig. In de beginjaren specialiseerden Lynx Engineering zich in het onderhouden, restaureren en preparen van Engelse sportauto’s, zoals Jaguar C- en D-Types. Met deze ervaring begon het kleine bedrijf in 1972 met het bouwen van replica’s van de Jaguar D-Type, deels gebaseerd op de techniek van de E-Type. In 1974 werd de auto aan de wereld getoond op een beurs in Engeland onder de naam ‘Lynx D-Type’ en trok direct grote aandacht. In latere jaren zou Lynx ook prachtige reproducties maken van zowel de C-Type als de legendarische Jaguar XKSS.

Convertible

Ook legde de firma zicht toe op het bouwen van XJC’s Convertible – vijftien stuks kwamen er – en daarna de cabrioversie van de XJS. In de zomer van 1982 begon Lynx met een nieuw project: de Eventer, een wonderschone Shooting Brake, ook gebaseerd op de XJS.



En natuurlijk, iets verder in het verhaal stap Yuri ook in:



“Daar staat deze prachtige auto op een warme donderdagochtend te wachten. Zijn lange, bevallige lichaam glinstert in de ochtendzon, terwijl zijn weldadige interieur ons aanspoort plaats te nemen. Zodra we ons laten zakken in de comfortabele, maar wel héél groene stoelen zijn we in Engeland. Het jaren negentig dashboard van Jaguar, het speciale houtwerk van Lynx, álles ademt pure Britsheid.”

Nu in de kiosk

Meer lezen? Ren, race of sprint naar de kiosk voor het nieuwste nummer met daarin het complete verhaal over de Lynx Eventer XJR-S. Of laat CARROS Magazine elke editie op je deurmat ploffen met een extra voordelig abonnement.