De decennialange zoektocht van Porsche naar een vierzits model

Met de Panamera, maar ook met de Cayenne, Macan én de elektrische Taycan zit Porsche niet meer verlegen om vierzits modellen. Toch heeft het decennia getwijfeld of zo’n vierzitter er moest komen.

356 Typ 530

Al in het begin van de jaren vijftig dacht Porsche voor het eerst aan een vierzits Porsche. De 356 Typ 530 had een verlengde wielbasis, langere portieren en iets verhoogde achterzijde. Verder dan een prototype kwam de vierzits-versie niet. Ook vond Ferry Porsche vond het als jong vader een aantrekkelijk idee om een gezinsauto te bouwen.

Typ 754 T7

Nog voor de jaren zestig aanbraken, was de Typ 754 T7 een feit. De voorvader van de 911 – kijk maar eens naar die lijnen en koplampen – kwam er ook als T8 en T9. De T8 was een 2+2-zitter, de T9 een volwaardige vierzitter.

928 S

In 1977 presenteerde Porsche de 928. Nu de 911 toch werd vervangen, kon het merk meteen wel nadenken over een vierzitter. Midden jaren tachtig was daar de 928 S; een tweedeurs sedan met vier zitplaatsen. Het was een one-off ter ere van de 75ste verjaardag van Ferry Porsche.

928 H50

Toch verdween het idee van een vierzits Porsche niet van de bureau’s. In 1986 al had Porsche twee versies klaar liggen van een 928 voor vier personen. Ook deze auto’s kwamen er nooit, want de stijfheid van de 928-carrosserie bleek niet voldoende. Gelukkig vond een zwarte vierdeurs 928 met de achterzijde van een estate nog wel de weg naar de collectie van het fabrieksmuseum van Porsche.

989

Met de 989, ontwikkeld onder leiding van Harm Lagaaij, was de eerste productie Porsche met vier portieren bijna een feit. Echter stak Wendelin Wiedeking, de voorzitter van de Raad van Bestuur, daar een stokje voor. Economisch gezien was die auto geen slimme investering, meende hij.

Cayenne

In 2002 was de eerste vierzits Porsche eindelijk een feit. Niet als een vierzits coupé of sedan, maar als SUV. De Cayenne werd geïntroduceerd.

Panamera

In 2009 verscheen de Panamera op het toneel. Porsche had eindelijk de vierzits auto waar het in de jaren vijftig al aan dacht.