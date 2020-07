De Aston Martin DB5 van James Bond is terug. En jij kunt hem bestellen

De nieuwe James Bond-film zou in maart in de bioscopen draaien, maar dat wordt door de wereldwijde pandemie nu november. Aston Martin verzacht het wachten met de bouw van 28 stuks van zijn klassieke DB5.



De nieuwe James Bond-film heet No time to die. Die titel neemt de Aston Martin DB5 letterlijk, want die iconische Bond-auto komt nog maar eens tot leven in de vorm van 28 replica’s. De Britten voorzien hem van de bekende snufjes, dus met ingbouwde machinegeweren en draaiende kentekenplaten.

Ze schieten niet echt, maar maken wel geluid. Beeld: Aston Martin

Special effects

Goedkoop is de Aston Martin DB5 met een prijskaartje van circa drie miljoen euro niet, maar wie wil opvallen kijkt niet op een cent meer of minder. Hoewel de inbouw van de diverse Bond-gadgets soms net even anders is dan in film – ‘schieten’ doe je nu vanachter de richtingaanwijzers – is Aston Martin niet over een nacht ijs gegaan. De special effects-expert van diverse Bond-films heeft namelijk meegebouwd aan de bijzondere uitvoeringen.

Achtervolgers afschudden met een rookgordijn. Beeld: Aston Martin

Rookgordijn

Vanzelfsprekend is de auto niet voorzien van echte geweren, maar de gemonteerde exemplaren hebben wel een heus licht- en geluidseffect. Ook de oliesproeier gooit echt wat op straat, al blijft dat goedje beperkt tot een plasje water. Verder kan de DB5 een rookgordijn optrekken en is er een kogelwerend scherm gemonteerd. Even een slechterik een beuk geven? Geen probleem met de uitschuifbare ram-ijzers. En zo gaat het nog even door met de – al dan niet echt werkende – spionnengadgets.



Een beuk uitdelen? Ook dat kan! Beeld: Aston Martin

Aston Martin Goldfinger DB5 Continuation

De Aston Martin DB5 is niet straatlegaal, maar doet het vast goed in de auto-collecties van zij die alles al hebben. Wil je hem bestellen, vraag dan naar de Aston Martin Goldfinger DB5 Continuation, want zo heet het nieuw geproduceerde oude model. Eerder bouwde Aston Martin al andere Continuation-modellen, zoals de DB4 G.T.

Even snel van kenteken veranderen. Beeld: Aston Martin

Plasje ‘olie’ op de weg. Beeld: Aston Martin

Kogels krijgen geen kans. Beeld: Aston Martin

Schurken in de beurt? Beeld: Aston Martin

De schakeltuimelaars maken het James Bond-gevoel compleet. Beeld: Aston Martin