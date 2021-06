Het veilinghuis Gooding & Company neemt een bijzondere Ford GT40 onder de hamer. Het model uit 1969 is namelijk de allerlaatste die Ford bouwde.

Tussen 11 en 18 juni organiseert Gooding & Company een online veiling van bijzonder automobielen. Het meest aansprekende stuk is de Ford GT40 uit 1969 met chassis P/1085. Van dit type en model zijn er slechts 105 gebouwd, waarvan dit bovendien de laatste is.



Deze GT40 is lang eigendom geweest van Sir Malcolm Gutherie. Lang heeft de bekende autoverzamelaar de auto onder zijn hoede gehad totdat het een aantal jaar geleden tijd was voor een restauratie. De auto kreeg weer zijn Gulf-livery aangemeten en een Gurney Weslake-krachtbron werd gemonteerd. Wat de auto precies gaat opleveren is natuurlijk nog ongewis, maar meer dan 3 miljoen dollar lijkt mogelijk.