CARROS Configurator: Volvo V60

De Volvo V60 behoort tot de populairste stationcars in de klasse waar verder vooral Duitse merken de dienst uitmaken. Ondanks eigenzinnige ‘keuzes’, zoals een op 180 km/h begrensde top en ‘hybrid only’ motoren weet de V60 veel kopers te trekken. Maar wat moet er op en aan?

1. RECHARGE T6 (51.995 EURO)

Met ingang van modeljaar 2021, nu dus, heeft Volvo in ons land alle dieselmotoren geschrapt. En de benzinemotoren van de V60 hebben altijd hybride ondersteuning. Er is keuze uit drie versies met mild hybride-techniek via een startergenerator, plus drie plug-in hybrides. Allemaal hebben ze een tweeliter viercilindermotor met achttraps automaat, die bij de mild hybrides een turbo heeft en bij de plug-in hybrides ook nog een compressor. Verwend als we zijn lieten wij ons oog vallen op de V60 Recharge T6 AWD met 340 pk en vierwielaandrijving. De prijzen daarvan beginnen bij een zeer redelijke 51.995 euro.

2. R-DESIGN (4.000 EURO)

Een V60 is nooit kaal, want naast een boel veiligheidsfeatures heb je standaard bijvoorbeeld al een iPad-achtig display (Apple CarPlay) in de middenconsole met navigatiesysteem (gratis kaartenupdates), led-koplampen en goed audiosysteem. Kies je voor de R-Design uitvoering, dan heb je meteen een paar fraaie opties, zoals deels leren bekleding, sportstoelen, hoogglanzend zwarte raamlijsten en dakrails en een dynamisch onderstel.

3. NAPPA LEDER MET VENTILATIE (2.995 EURO)

In de V60 R-Design zitten al sportstoelen met deels leren bekleding, maar volledig leer met stoelventilatie, massagefunctie (yessss!) en stoelverwarming, een leren pookknop en verwarmbaar sportstuurwiel hoort daar nog wel bij.

4. LOUNGE PAKKET (3.495 EURO)

Wie tijdens zijn dagelijkse ritten extra wil genieten, kiest verder voor het Lounge-pakket. Dit omvat een groot panorama-schuifkanteldak, premium audio van Harman Kardon, een ‘advanced air cleaner’, head-up display, parkeersensoren rondom en ‘visual’ park assist met een fisheye camera vóór.

5. VIJFSPAAKS 19 INCH LICHTMETAAL (575 EURO)

Om het uiterlijk af te maken doen we afstand van de standaard 18 inch lichtmetalen wielen en kiezen voor 19-inchers met 235/40 R19 banden.

Door: Mario Vos

