CARROS Configurator: Porsche Taycan

Terwijl voor de poorten van de autoshow in Frankfurt duizenden mensen protesteerden tegen de auto-industrie en binnen zelfs actievoerders óp auto’s klommen, was de elektrisch aangedreven Porsche Taycan een van de sterren van de show. Met als paradepaard de Taycan Turbo S. Die geen turbo heeft. Maar dus wel zo heet. Hoe zouden wij ‘m configureren?

1. CARRERAWIT METALLIC (0 EURO)

Je kunt kiezen uit tien kleuren en de Taycan ziet er goed uit in het rood, maar we houden van wit metallic. Bovendien geeft die kleur de auto de uitstraling van de concept car waarop hij gebaseerd is, de Mission E. Om dat aan te vullen, kun je kiezen voor de 21 inch Mission E Design-wielen. Voor 1.257 euro spuit Porsche de rand daarvan in carrosseriekleur, net als bij de concept car.

2. TWEEKLEURIG GLAD LEDER, ZWART/BORDEAUXROOD (0 EURO)

Iedereen vergelijkt de Taycan met de Tesla Model S. Maar de aantrekkelijkheid van auto’s zit ‘m in méér dan alleen de prijs, acceleratietijden of actieradius. Terwijl de Tesla nauwelijks keuzemogelijkheden biedt, kun je bij Porsche kiezen uit negen interieurbekledingen. Dat vieren we in dit geval met de keuze voor uitbundig rood.

3. ELEKTRISCH INKLAPBARE BUITENSPIEGELS (315 EURO)

Vroeger was een Duitse auto in standaardtrim zo kaal als het maar zijn kon. Die tijden herleven een beetje, want ondanks het feit dat de Taycan bijna twee ton kost moet je doodleuk bijbetalen voor elektrisch inklapbare buitenspiegels. For old times sake én omdat het bij zo’n brede auto best handig is kruisen we ze toch maar aan.

4. DYNAMIC CHASSIS CONTROL SPORT (3.457 EURO)

Op nagenoeg elke Porsche kun je PDCC bestellen en dat is voor de Taycan niet anders. Dat komt goed van pas, want je wilt voor je dagelijkse kilometers wel wat comfort. Maar dat niet alleen, ook een elektrische Porsche moet als een echte Porsche rijden.

5. FABRIEKSAFLEVERING STUTTGART (1.068 EURO)

Wie een nieuwe Porsche koopt hóórt ‘m op te halen bij de fabriek. In het geval van de Taycan kun je dan kiezen uit Zuffenhausen of Leipzig. Wie voor Zuffenhausen kiest, kan meteen een bezoek brengen aan het Porsche Museum. En op de terugweg kun je dan ervaren hoe snel het laden gaat bij de stations van het nieuwe Europese snellaadnetwerk ‘Ionity’.