CARROS Configurator: Mercedes-Benz S-Klasse

Mercedes-Benz heeft zijn vlaggenschip van top tot teen vernieuwd. Eén van ’s werelds beste auto’s is daarmee weer veiliger, luxueuzer, comfortabeler en ook iets groter geworden. Maar hoe compleet z’n standaarduitrusting ook is, in onze Configurator blijft altijd nog wat te kiezen over.

1. MERCEDES S 500 4MATIC LANG (156.182 EURO)

Het gamma van de S-Klasse is nog lang niet compleet, want de AMG-versies en de plug-in hybrides ontbreken nog. Maar die zouden we toch links hebben laten liggen, want ons oog viel direct op de S500 4Matic Lang. Liefst 435 benzine-pk’s om over alle vier de wielen te verdelen en een lange versie voor als we ons eens laten rijden. Dus gaan we voor een metallic antracietblauw exemplaar op 20 inch dubbelspaaks wielen voor 908 euro extra.

2. NAPPALEER EN WALNOTENHOUT (3.194 EURO)

Standaard heeft elke S-Klasse zwart leer, maar op de stoelen en deurpanelen mag het van ons iets frivoler. Dus kiezen we voor chique siennabruin nappaleer, dat fraai combineert bij de buitenkant. Verder vinken we hoogglanzend walnotenhout aan, want dat hoort in een S-Klasse.

3. REAR EXECUTIVE PAKKET (7.744 EURO)

We hebben de verlengde wielbasis, dus nemen we ook het Rear Executive pakket. Daarin onder meer elektrisch verstelbare stoelen achterin, die ook te verwarmen of te koelen zijn. Verder heb je een MBUX-tablet tot je beschikking, kan de smartphone draadloos worden opgeladen en ben je baas over je eigen airco. Vergeet ook niet een zonnerollo voor de achterruit te bestellen (786 euro).

4. FIRST CLASS PAKKET (3.388 EURO)

We gaan nog een stapje verder en maken van de auto een mobiel kantoor. In het First Class pakket een doorlopende ‘business-middenconsole’, bekerhouders met temperatuurregeling – onmisbaar! – en een uitschuifbare beensteun voor de executivestoel aan de passagierskant, zodat je kunt ontspannen – lees: bijna liggen.

Nu in de kiosk

Dit artikel is afkomstig uit CARROS #8 en dat gloednieuwe magazine ligt nu in de winkel. Dit staat er in.

Door: Mario Vos