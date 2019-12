CARROS Configurator: Mercedes-Benz GLE

Zangeres Ilse de Lange is ambassadeur van Mercedes-Benz geworden en rijdt nu in een GLE. Normaal gesproken laten BN’ers die in een gesponsorde auto rijden ons koud, maar ineens dachten we: hoe zou ónze GLE er uitzien? Of te wel: wat moet er op en aan?

1. PREMIUM PLUS PACK (5.566 EURO)

Dit pakket bestaat uit allerhande zaken die je eigenlijk niet wilt missen op je GLE. Variërend van de mogelijkheid om draadloos je telefoon op te laden tot een dodehoekassistent en van stoelverwarming tot multibeam led-koplampen. Prettig is ook het Burmester surround sound system, maar het panoramadak maakt het wat ons betreft af. De laatste tijd is het mode om glazen daken te monteren die niet open kunnen en zodoende alleen voor extra hitte in het interieur zorgen, maar dat van de GLE kan gewoon open.

2. TECHNIEKPAKKET (12.959 EURO)

Het prijzige techniekpakket bestaat uit een bodembeschermingsplaat, Airmatic-pakket, E-Active Body Control en een AMG-remsysteem. Die eerste kun je prima missen, maar het aangepaste onderstel is sensationeel. De auto scant het wegdek vóór je en stelt razendsnel de vering zo in dat je eventuele oneffenheden zo min mogelijk merkt. Daarnaast wordt overhellen tegengaan en als je het wenst gaat de auto zelfs mééhellen – net als een motorfiets. Om de AMG-remmen te kunnen herbergen moet je wel 21-inch wielen bestellen, die je minimaal 1.876 euro extra kosten.

3. MBUX AR (302 EURO)

‘Neem de derde afslag.’ Iedereen kent wel het meetellen op rotondes om de goede afslag te nemen. Mercedes heeft nu iets briljants bedacht: met behulp van camera’s wordt op het navigatie- scherm de goede afslag getoond. Als je ons tien jaar geleden had verteld dat dit nu in de folder zou staan hadden we je voor gek verklaard.

4. THERMOTRONIC (811 EURO)

Ooit was een Mercedes van huis uit karig uitgerust, je moest zelfs extra geld neertellen voor een rechterbuitenspiegel of hoofdsteunen. Zo erg is het niet meer, maar dat je bij een auto van een ton moet bijbetalen voor automatische airconditioning is vreemd. Altijd doen.

5. MAGIC VISION CONTROL (472 EURO)

Voordat het bestond wist je niet dat je het miste. Kijk, hiervoor kies je een Mercedes: als je de ruitensproeier gebruikt wordt niet ineens de hele voorruit volgespoten met reinigingsvloeistof, maar wordt de vloeistof direct vóór de wisserbladen gespoten met behulp van kleine sproeiers op het wisserblad zelf. Hierdoor ben je dus ook niet één of twee seconden je zicht kwijt. Natuurlijk zijn het vloeistofreservoir en de slangetjes verwarmd, net als de wisserbladen. En het mooiste: als het schuifdak geopend is wordt er minder vloeistof gebruikt zodat je geen onbedoelde douche krijgt. Doordacht van begin tot eind.



Door: Perry Snijders