CARROS Configurator: Maserati Ghibli

Maserati is de laatste tijd hyperactief. In bijna elke reeks is er nieuws, hetzij op technisch, hetzij op cosmetisch gebied. Wij doken in de configurator – die op de Nederlandse website trouwens in het Engels is – om onze favoriete Ghibli samen te stellen.

1. GHIBLI HYBRID GRANLUSSO (123.150 EURO)

Voor 2021 wordt de Ghibli-reeks zowel naar boven als naar beneden uitgebreid, namelijk met een V8 (Trofeo, 580 pk) en een hybride versie. We kozen voor de laatste, want in deze tijd past een beetje terughoudendheid. Nou ja, 330 pk uit een tweeliter viercilinder met turbo én compressor en 48 volt mild-hybride ondersteuning is mild terughoudend. En de uitlaatsound is dankzij ‘resonantiekamers’ bijna net zo fraai als bij de andere ‘Masers’. Wie een beetje zijn best doet moet beter dan één op tien kunnen scoren. Van de drie Hybrid-uitvoeringen kozen we de luxueuze GranLusso in ‘Blu Passione’ met Ermenegildo Zegna Silk interieur.

2. DRIVER ASSISTANCE PACKAGE PLUS (4.685,50 EURO)

Rijhulpsystemen biedt Maserati in twee pakketten aan, in beide gevallen met adaptive cruisecontrol met stop & go-functie, dodehoekverklikking met waarschuwing voor kruisend verkeer, rijstrookassistentie, verkeersbordherkenning, waarschuwing voor een dreigende aanrijding inclusief noodremsysteem, voetgangersherkenning en zelfdimmende buitenspiegels. In het Plus-pakket zit ook nog een ‘surround view’ camerasysteem, reuze handig.

3. COLD WEATHER PACKAGE (1.754 EURO)

Eerlijk gezegd is het hartje winter best lekker om de eerste kilometers de stoelverwarming aan te hebben. Bij het Cold Weather Package zijn ook het stuurwiel (fijnnnnn!) en de zitplaatsen achterin verwarmbaar. De ruitensproeiermondjes zijn eveneens verwarmd en je kunt een zonnescherm achterin elektrisch neerlaten, maar dat is vooral tegen inkijk en warmte.

4. BOWERS & WILKINS SURROUND (2.783 EURO)

Voor de momenten dat je even van iets anders wilt genieten dan het sportieve rijgenot, heeft Maserati een subliem audiosysteem van Bowers & Wilkins in de optielijst staan. Liefst 1.280 Watt aan versterkervermogen zorgt via vijftien luidsprekers voor een glasheldere surround sound.

5. SKYHOOK DAMPING CONTROL (2.783 EURO)

De laatste optie die we aanvinken is dit elektronische schokdempingsysteem, dat zich helemaal aanpast aan de rijstijl en de snelheid van de auto. Wie rustig rijdt zal soepele, comfortabele schokdemping ervaren, naarmate je sportiever gaat rijden worden de dempers stugger. Briljant systeem.



Door: Mario Vos

Nu in de kiosk

Dit artikel is afkomstig uit CARROS #7. Meer lezen? Ren, race of sprint naar de kiosk voor het nieuwste nummer. Of laat CARROS Magazine elke editie op je deurmat ploffen met een extra voordelig abonnement.