CARROS Configurator: Land Rover Defender

Na 71 jaar en vier generaties is de moeder aller terreinauto’s ingrijpend vernieuwd. Het enige wat bleef was het naamplaatje Defender, al het andere is anders – zij het met een knipoog naar het verleden. Wat wel bleef zijn de ‘deftige’ prijzen, zo ontdekten we toen we onze ideale Defender bij elkaar gingen puzzelen.

1. DEFENDER 110 – VANAF 102.520 EURO

De eerste keuze die je moet maken is die tussen de lange of de korte versie, de 110 of de 90. Waarbij je ‘kort’ wel tussen aanhalingstekens mag zetten, want de ‘90’ is al 4,58 meter lang, een dikke halve meter meer dan zijn voorganger. De ‘110’ is ruim vijf meter lang en dat is het model waar we voor gaan, want hij is ruimer en qua design mooier in balans. Voor die zes mille extra moet je het niet laten.

2. D 240 AWD AUTOMAAT – 4.300 EURO

De basis-Defender 110 heeft in technisch opzicht al zóveel standaard dat we de First Edition en de Defender X laten voor wat ze zijn. We gaan meteen door naar de favoriete motor: de D240 twinturbodiesel met 240 pk en achttraps automaat. Het is ‘slechts’ een viercilinder, maar met 430 Nm aan koppel een mooie combinatie van kracht en zuinigheid. Onnodig te zeggen dat permanente vierwielaandrijving altijd standaard is.

3. DEFENDER SE – 9.500 EURO

Armoedig uitgerust is een Defender nooit, hoe kan het anders met deze prijzen. Maar witte 18 inch stalen wielen zijn wat karig, tenzij je de auto met regelmaat door de blubber jaagt. Dus kiezen we de Defender SE-uitvoering met lichtmetalen 20 inchers, LED-koplampen en lekkers als een elektronische binnenspiegel (beter zicht via een camera achteraan), rear traffic monitor, clear exit monitor en – ja, nu heeft het ook zin – Meridian audiosysteem.

4. EXPLORER PACK – 4.942 EURO

Om de auto wat ruiger te maken vinken we het Explorer Pack aan. Matzwarte vlakken op de motorkap, een verhoogde luchtinlaat, zwarte wielkastbeschermers, externe uitrustingsdragers en een imperiaal zetten de puntjes op de i.

5. TOW PACK – 2.285 EURO

Tot slot voegen we nog een Tow Pack toe. Hoe vervoeren we anders de boot en de paarden? In het pack zit niet alleen een elektrisch uit- en inklapbare trekhaak, maar ook advanced tow assist. Er mag trouwens tot 3.500 kilogram aan de haak.

Door: Mario Vos