CARROS Configurator: BMW 5 Serie

Een midlife facelift is gewoonlijk een verzameling subtiele aanpassingen om de aandacht weer eens op een bepaald model te vestigen. Maar bij de zojuist gefacelifte BMW 5-Serie is er méér aan de hand. Vandaar deze hulp bij het samenstellen ervan.

De verleiding is groot om voor de handige stationcar te gaan, maar de kinders hoeven allang niet meer mee en die golftassen gaan ook makkelijk achterin de sedan, dus kruisen we die aan. Vanafprijs 56.617 euro voor een 518d in de basisuitrusting, dus winkelen we even verder.

1. 540I EXECUTIVE (16.673 EURO)

Omdat het nog kan vinken we die heerlijke zescilinder benzinemotor met turbo aan, want in onze optiek hoort er gewoon een zescilinder in de ‘5’. Deze is 333 pk sterk, heeft mildhybride ondersteuning (geen zorg, merkt u alleen aan de pomp) en drijft de achterwielen aan. Vierwielaandrijving kan ook, maar hoeft niet. En hoe leuk: bij deze motor krijg je meteen de Executive-uitvoering!

2. 18 INCH WIELEN (1.676 EURO)

De standaard 17 inch wielen vinden we te iel en dus kiezen we de 18 inch multispaak wielen in Reflex Silver, wat mooi past bij de Tansanitblau metallic lak (2.495 euro).

3. VOLLEDEREN BEKLEDING TARTUFO (3.363 EURO)

Lastig, lastig: BMW biedt naast stoffen bekleding keuze uit tien soorten leer. Drie daarvan horen bij het BMW Individual vollederpakket (ook leer op de deuren en de onderkant van het dashboard), ons oog viel op de kleur Tartufo. Dan krijg je er meteen ook de High Executive uitvoering met grootlichtassistent en Live Cockpit Professional bij. Daar betaal je anders 2.500 piek voor.

4. BOWERS & WILKINS AUDIO (4.965 EURO)

Voor de momenten dat we even niet kunnen genieten van de zingende zescilinder onder de kap vinken we het Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System aan. Het bestaat uit zestien luidsprekers en heeft een vermogen van 1.400 Watt. Je waant je tussen de instrumenten!

5. VERWARMD STUURWIEL (321 EURO)

Ooit een auto met verwarmde stuurwielrand gehad? Dan is deze optie de eerste die je aanvinkt. In onze ogen zelfs fijner dan verwarmde stoelen, altijd doen.



Door: Mario Vos