Overleeft Alfa Romeo de fusie tussen PSA en FCA?

Met de recente fusie tussen PSA Group en Fiat Chrysler Automobiles vallen er voortaan 14 merken binnen het nieuwe automobielconcern. Dat lijkt te veel. Maar welke merken gaan sneuvelen?

Nu de fusie tussen PSA Group en Fiat Chrysler Automobiles een feit is, woedt er in verschillende automedia een discussie welke merken de samenwerking overleven. En welke niet. Het gerenommeerde Automotive News denkt dat liefhebbersmerk Alfa Romeo wel eens het kind van de rekening kan zijn. PSA topman Carlos Tavares – ook aan het roer ná de fusie – liet eerder weten dat er nog geen concrete plannen zijn om merken te schrappen, maar zei dat het afscheid van een paar van de 14 nieuwe ‘familieleden’ niet uit te sluiten is.



De probleemgevallen

Automotive News wijst erop dat Alfa Romeo al bijna twee decennia verlies draait en dat eerdere herlanceringen van het merk niet erg vruchtbaar bleken. Ook Abarth kan verdwijnen, omdat het momenteel geen modelportfolio heeft dat voldoet aan de strenger worden Europese emissie-eisen. De toekomst van Chrysler is evenmin zeker. Nieuwe modellen voor het Amerikaanse merk zijn nog niet aangekondigd en de verkoopaantallen dalen significant. Lancia is een prachtig merk, maar opereert in de marge. Buiten de Italiaanse markt om, verkoopt de Ypsilon eigenlijk nergens goed.

De zekerheidjes

Citroën doet het vooral in Europa goed, maar zal met ruim één miljoen verkochte exemplaren op jaarbasis, de fusie wel overleven. Fiat kan 120 jaar aan historie en 1,38 miljoen jaarlijkse verkopen overleggen en lijkt dus ook een vaste waarde in het nieuwe team. Peugeot verkoopt zelfs 1,74 miljoen auto’s op jaarbasis en is daarmee een van de kurken waar het nieuwe concern op drijft. Ram en Jeep zijn allebei in Noord-Amerika erg winstgevend. Opel verkoopt ruim één miljoen auto’s per jaar en dat is een prima aantal. Vauxhall blijft in het kielzog van Opel ook bestaan, omdat het een prima manier is om na de Brexit toch modellen in het VK te blijven verkopen, aldus Automotive News.

De twijfelgevallen

DS Automobiles verkoopt slechts 53.300 wereldwijd op jaarbasis. Het merk is wel winstgevend, dus hoop op een gloedvolle toekomst is aanwezig. Dodge heeft geen nieuwe modellen aangekondigd en ondervindt tegenwind, maar is met bijna 555.000 verkochte modellen op jaarbasis niet op voorhand afgeschreven. Maserati is – samen met Alfa Romeo – het merk dat het nieuwe autobedrijf, het vierde van de wereld, een sportief gezicht kan geven. En als Alfa Romeo het misschien niet redt, dan moet Maserati toch op z’n minst overblijven. Er zijn al zeven nieuwe modellen aangekondigd de komende jaren, en die willen we graag aanschouwen.