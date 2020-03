Miljoenenbal: 10 limited editions van één miljoen euro of meer

Behoor je tot de happy few, dan zoek je een exclusieve auto uit in de prijsklasse boven één miljoen euro. Hoewel de oplagen gelimiteerd zijn, heb je op het eerste gezicht toch best wat keuze. Een top-10 (in willekeurige volgorde).



#1 McLaren Elva – oplage 399 stuks – 1,8 miljoen euro

Met een gelimiteerde productie van 399 stuks, parkeert de McLaren Elva zich binnen de exclusieve Ultimate Series bij McLaren. Net als bij de opvallende Ferrari SP1 en SP2 mist het dak en de voorruit. Het is een knipoog naar het racewagen-verleden van de Britten. Om de Elva geschikt te maken voor dagelijks gebruik, bedacht het merk het Active Air Management System. De rijwind wordt bij hoge snelheden niet in je gezicht geblazen, maar langs je heen geleid. De in het midden gelegen motor is een 4,0-liter V8 met dubbele turbo. Het vermogen komt uit op 815 pk en het maximumkoppel bedraagt 800 Nm. De sprint van 0-200 km/u klaart de Elva in 6,7 seconden. Inderdaad, zonder voorruit.

#2 SSC Tuatara – oplage 100 stuks – minimaal 1 miljoen euro

De SSC Tuatara werd niet over een nacht ijs ontworpen. Een dik decennium had ontwerper Jason Castriota en zijn team nodig om het koetswerk te tekenen en de onderliggende techniek te ontwikkelingen. Het resultaat mag er zijn. De Tuatara heeft een straaljager als inspiratiebron en is zeer aerodynamisch. Met een Cw-waarde van slechts 0,279 knal je met gemak naar een topsnelheid van meer dan 480 km/u. De 5,9 liter V8 Twin Turbo helpt ook een handje en levert een astronomisch vermogen van 1.368 pk.

#3 Lotus Evija – oplage 130 stuks – 2 miljoen euro

De Lotus Evija is de eerste elektrische supercar van Lotus. Vier elektromotoren zorgen samen voor een niet te bevatten vermogen van 2.000 pk. De topsnelheid van de Evija valt met 322 km/u dan weer een beetje tegen. Dat doen de Britten met opzet, want alle power aan boord wordt aangewend voor een verbluffende sprint van 0-300 km/u. In 9 seconden is het karwei geklaard. Als je niet te veel sprintjes trekt, loopt het rijbereik op tot zo’n 400 kilometer. Het 70 kilowatt-uur batterijpakket is ontwikkeld door Williams Advanced Engineering en kan in de toekomst aan de 800 kilowatt-laadpaal, volgens Lotus.



#4 Koenigsegg Gemera – oplage 130 stuks – 1 miljoen dollar

We hebben alleen de vanafprijs in dollars voor u: 1 miljoen, maar reken erop dat de Koenigsegg Gemera in ons land makkelijk de 1 miljoen euro-grens aantikt. Als u een van de 130 gebouwde exemplaren kunt bemachtigen althans. Dan moet u wel een driecilindertje voor de deur willen hebben staan, want dat is de Koenigsegg Gemera in de basis. De 2,0-liter krachtbron krijgt gelukkig hulp van drie elektromotoren. Het systeemvermogen bedraagt 1.700 pk en daarmee spurt je in 1,9 seconden van nul naar honderd. De topsnelheid is al even uitzonderlijk: meer dan 400 km/u.

#5 Bugatti Chiron Pur Sport – oplage 60 stuks –3 miljoen euro

De Bugatti Chiron Pur Sport staat voor sportiviteit in zijn puurste vorm. Bugatti kiest immers voor de lichtste onderdelen mogelijk. Dankzij het gebruik van onder meer magnesium en koolstofvezel snoepte het flink wat kilo’s van het wagengewicht af. Het onderstel kreeg een opwaardering en er werd gewerkt aan de bochtsnelheid. De befaamde 1.500 pk sterke W16-motor is gebleven.

#6 Bentley Bacalar – oplage 12 stuks –1,5 miljoen euro

De Mulliner-divisie van Bentley bouwt met de hand één dozijn Bacalar-modellen. Die Bacalar is ontworpen zonder dak en is een mix tussen de Continental GT Convertible en de EXP 100 GT conceptcar die Bentley vorig jaar toonde. Zo lenen de Britten de koplampen van het studiemodel en wisselt het de vierzitsconfiguratie van de Continental GT Convertible in voor slechts twee stoelen. Aan de achterzijde doen de special 3D-lichten ook weer denken aan de EXP 100 GT.

#7 McLaren Speedtail – oplage 106 stuks –2 miljoen euro

What’s in a name? Bij snelheidstesten op het Kennedy Space Centre in Florida knalde McLaren met de Speedtail zeker 30 keer door de grens van 400 km/u. Daarmee is de Speedtail de snelste McLaren ooit, want de iconische F1 schopte het in de jaren negentig ‘slechts’ tot ruim 370 km/u. Ook nu weer zit je als bestuurder vooraan in het midden. De hybride aangedreven McLaren Speedtail – een 4,0-liter biturbo V8 werkt samen met een elektromotor – kent een vermogen van 1.055 pk en snelt in 13 seconden van nul naar 300 km/u.



#8 Aston Martin Valkyrie – oplage 175 stuks –3 miljoen euro

De Aston Martin Valkyrie wordt sinds 2019 geleverd, maar voordat alle 175 exemplaren bij hun nieuwe baasjes zijn gebracht zijn we een tijdje verder. Door een extreem staaltje gewichtsbesparing weegt de Valkyrie iets meer dan 1.000 kilo, terwijl het vermogen de 1.100 pk overstijgt. Aston Martin zegt dat hun hypercar een rondje op Silverstone net zo snel moet doet als een Formule 1-auto. De downforce bedraagt meer dan 1.800 kilo op topsnelheid.



#9 Pininfarina Battista – oplage 150 stuks –2 miljoen euro

De Pininfarina Battista baseert zijn elektrische aandrijflijn op die van de Rimac C_Two, maar toch is tot de helft van de technische componenten uniek voor de Battista, aldus Pininfarina. Elke wiel is gekoppeld aan een elektromotor en zo schopt de Battista het tot 1.900 pk. De sprint van nul naar honderd verloopt in nog geen twee tellen en van nul naar driehonderd kost je slechts twaalf seconden. Dan zit je al aardig in de buurt bij de top van 350 km/u.



#10 Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation en de DBS GT Zagato – oplage 19 stuks –6 miljoen euro

Carrosseriebouwer Zagato vierde vorig jaar haar eeuwfeest met de DBZ Centenary Collection. Tot de reeks speciale jubileummodellen behoren onder meer de Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation en de DBS GT Zagato. Beide modellen worden gebouwd in een oplage van slechts 19 stuks. Hoewel zeer schaars, is het mogelijk om ze samen te kopen in een duo-deal. Dat kost je dan wel 6 miljoen Britse Pond (ex. belastingen).