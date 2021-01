Lekker hoekig: van Tesla Cybertruck tot Audi Asso di Picche

In het jaar dat de Tesla Cybertruck – een rijdende geo-driehoek – in productie gaat, stelt CARROS zichzelf de vraag welke hoekige auto-ontwerpen nog steeds op het netvlies staan.



Ferrari 512S Modulo

Verder dan een studiemodel schopte de Ferrari 512S Modulo het niet, maar wat een fascinerend ontwerp. De Italiaans toornt met een hoogte van amper een meter nauwelijks boven een kleuter uit. Het ontwerp van dit jaren zeventig-model is dan ook getekend vanuit het idee van optimale aerodynamica. De Ferrari 512S kent een top van 350 km/u.



Aston Martin Bulldog

Een ander concept met hoekige vormen is de Aston Martin Bulldog. Het enige ronde aan de jaren tachtig-Brit zijn het stuur en de wielen. Met een top van 306 km/u is de Bulldog op papier razendsnel, met dank aan een 700 pk sterke 5,3-liter V8. Opvallend zijn de vleugeldeuren die ver in de vloer doorlopen.

Beeld: Classic Motor Cars/Facebook

Lamborghini LM002

Natuurlijk is de huidige Urus niet de eerste SUV van Lamborghini. In het midden van de jaren tachtig introduceerde het merk de LM002. De bonkige offroader woog niet minder dan 2,7 ton en leek uit graniet gehouwen. Zwaar en hoekig of niet, dankzij de 450 pk sterke Countach-motor spurtte de gigant toch binnen de acht tellen van 0-100 km/u.

Tesla Cybertruck

Als je niet beter zou weten, doe je de Tesla Cybertruck af als een 1 april-grap. De Amerikaanse pick-up truck is zo hoekig dat het op de lachspieren werkt. Toch zal de auto inslaan als een bom als hij eind dit jaar in productie gaat. De instapversie kost namelijk slechts 39.900 dollar en dan snel je in 6,5 seconden van nul naar honderd.

Maserati Shamal

In de jaren negentig flopte de Maserati Shamal gigantisch, maar dat neemt niet weg dat zijn geblokte uiterlijk best wel lekker (gedateerd) oogt. Bovendien heeft zijn hoekige ontwerp wel wat weg van de iconische filmauto DeLorean DMC-12, ook Italiaans design. Recent werd de Shamal nog afgestoft in de vorm van een eigentijds schets.

Lamborghini Marzal

Marcello Gandini tekende in dienst van Bertone in 1967 de Marzal, maar een productieversie kwam er nooit. Wel is het ontwerp van de Espada van een jaar later schatplichtig aan de Mazal.

Alfa Romeo Carabo

Dat Gandini van strakke lijnen hield, werd in 1968 duidelijk toen hij voor Alfa Romeo de Carabo tekende. Ook de Lamborghini Countach uit 1974 is van de hand van Gandini.

Bizzarrini Manta

Dat eind jaren zestig hoekig helemaal in was, bewees Giorgetto Giugiaro met de Bizzarrini Manta. De schuin oplopende vierkante motorkap kreeg bijkans een vervolg in de al even hoekige voorruit.



Lancia Stratos Zero

Hoewel je in dit rijtje met gemak ook de Alfa Romeo 33/2 Iguana uit 1969 kunt noemen, of de Maserati Boomerang uit 1971, valt ons oog nog meer op de Lancia Stratos Zero uit 1970. Het studiemodel heeft zo’n scherpe voorzijde dat de Cybertruck er duizelig van wordt. Het ontwerp van de productieklare Stratos die drie jaar later verscheen was – vanzelfsprekend – een stuk minder uitgesproken.

Mercedes-Benz C111

Niet alleen in Zuid-Europa werd de lineaal veelvuldig gebruikt, ook in Duitsland begon men te werken met strakke lijnen. De Mercedes-Benz C111 uit 1969 is niet alleen beroemd om zijn hoekige ontwerp, maar ook om het gebruik van koolstofvezel en zijn Wankel-motor.

Beeld: Daimler

Audi Asso di Picche

De durf van Mercedes-Benz kreeg navolging bij onder meer Porsche (de Tapiro uit 1970), Volkswagen (Karmann Cheetah uit 1971) en de BMW Turbo uit 1972. Een jaar later kwam Audi met de Asso di Picche, ontworpen door Giorgetto Giugiaro. De Audi 80 vormde de basis. Al was de Asso di Picche als studiemodel extreem hoekig.