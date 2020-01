Kort gesproken: Håkan Samuelsson van Volvo

Volvo wil de komende vijf jaar van elk model een volledig elektrische versie uitbrengen, met als eerste de reeds getoonde XC40 Recharge P8. Nog eens vijf jaar later wil men het tijdperk van de verbrandingsmotoren afgesloten hebben. Is dat niet een tikje ambitieus? We vroegen het Volvo-baas Håkan Samuelsson.

Hoe moeten we die elektrische XC40 zien?

“Ik zou de XC40 Recharge P8 zeker een gamechanger willen noemen. We komen uit een fase waar het accent lag op verbrandingsmotoren en veiligheid. Nu is er een soort tweede fase aangebroken waarin we ons meer richten op duurzaamheid en elektrificatie. Een nieuwe, maar snelgroeiende markt waarin wij trendsetter willen zijn. En ja, het is nou eenmaal beter om snel in een groeiende markt aanwezig te zijn, dan lang actief te blijven in een krimpende markt.”

U gaat de elektrische XC40 in Belgie bouwen, niet in China. Zou dat niet goedkoper zijn geweest?

“We hebben daar goed naar gekeken, maar uiteindelijk is het verschil in kosten klein. China produceert goedkoper, maar brengt hoge transportkosten en importtarieven met zich mee. Zelfs België met zijn relatief hoge loonkosten kan dan goed concurreren met China.”

Bent u niet bang voor de Chinese concurrentie?

“De Europese auto-industrie hoeft niet te vrezen voor de Chinezen. Als je dezelfde kwaliteit in China wilt bouwen is dat niet veel goedkoper. Onze concurrentie komt van de Duitse premium merken. Ik heb twaalf jaar in de Duitse auto-industrie gewerkt en weet hoe efficiënt ze zijn. Ook zij gaan elektrische auto’s produceren en dat zullen zeker goede auto’s worden.”

Hoe zal Volvo zich verhouden tot de twee zustermerken Polestar en de Lynk & Co?

“Polestar is meer premium dan Volvo en qua imago niet gebonden aan Volvo-merkwaarden als veiligheid en functionaliteit. Het merk mikt op een progressiever publiek en innovaties zullen dan ook als eerste bij Polestar worden toegepast. Lynk & Co wordt duidelijk ónder Volvo gepositioneerd met een lagere prijs, een beetje zoals Skoda dat is in het VW-concern. Door de samenwerking tussen de drie merken kunnen we ons wel duurdere technische oplossingen veroorloven en die ook sneller ontwikkelen.”

Wanneer zal Volvo een volledig elektrisch automerk zijn?

“In 2025 hebben we van elke modelreeks een volledig elektrische variant en zijn alle andere varianten hybride of plug-in hybride. Hoe lang we nog verbrandingsmotoren bouwen hangt af van de klant. Maar we hebben de ambitie om uiterlijk in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn en dan is er geen plaats meer voor verbrandingsmotoren.”

Stopt Volvo dus met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren?

“Volvo zal zich binnen het overkoepelende Geely-concern niet meer bezighouden met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren, dat gaat Geely zelf doen. Logisch, want bij Volvo praat je over ruim een half miljoen motoren, bij Geely over meer dan twee miljoen. Met die schaalgrootte is de ontwikkeling voor hen veel zinvoller. Wij kopen onze motoren straks dus bij Geely in, net zoals andere partijen dat kunnen doen.”

Volvo stopt ook met diesels. Wanneer rolt de laatste van de band?

“In onze bestaande modellen blijven ze leverbaar tot die worden opgevolgd. Dit betekent dat Volvo in 2025 geen diesels meer in het gamma heeft. Dat heeft niets te maken met emissies, want moderne dieselmotoren zijn zeer schoon, maar de kosten ervan zijn met al die gecompliceerde techniek relatief hoog.”



Dit is een artikel afkomstig uit CARROS Magazine #1-2020



Door: Mario Vos.