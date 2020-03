Elektrische auto’s in 2020 en 2021. Welke modellen komen er aan?

In 2020 en 2021 stijgt het aanbod elektrische modellen explosief. Dit komt er onder meer aan de komende tijd:

Audi e-tron GT

De Audi e-tron GT is een elektrisch aangedreven Gran Turismo van bijna vijf meter lang. De auto is naast lang vooral ook laag en breed. Dankzij de toepassing van koolstofvezel, aluminium en staal is de auto licht van gewicht voor nog meer sportiviteit én elektrische kilometers. Het rijbereik komt uit op 400 kilometer, terwijl de klassieke sprint in 3,5 tel verloopt.



Fiat 500E

Fiat blijft haar iconische 500 steeds goed aanpassen aan de moderne tijd. Zo komt de 500 er ook als elektrische versie. De actieradius van 320 kilometer is best aardig voor het stadautootje en snelladen is eveneens mogelijk.



Ford Mustang Mach E

Op het moment dat zakelijk rijdend Nederland weer massaal de showrooms induikt op zoek naar bijtellingsvriendelijke modellen (de bijtelling voor volledig elektrische modellen gaat in 2021 weer omhoog), drukt de gloednieuwe Ford Mustang Mach E zijn stoere neus tegen het venster. De SUV met stekker komt in het laatste kwartaal van 2020 naar Nederland en start dan bij 49.925 euro. Ford biedt zowel achter- als vierwielaangedreven versies aan, net als varianten met extra rijbereik. De elektrische Amerikaan is inmiddels al 1.500 keer besteld.



Peugeot e-208

De Peugeot e-208 wil als kersverse Auto van het Jaar de best verkochte elektrische auto van 2020 worden. Zijn behoorlijke actieradius van 340 kilometer werkt dan mee, al moet je daar wel 34.900 euro voor neertellen. De sportief ogende GT kost zelfs 39.050 euro. Je kunt ook voor zijn broertje kiezen; de Opel e-Corsa. Zelfde techniek en zelfde onderstel, maar met een ander uiterlijk.



Polestar 2

De Polestar 2 is vanaf juni te rijden en met een prijskaartje van 59.800 euro wil de Zweed Tesla benauwd maken. Met een vermogen van 408 pk en 500 kilometer aan actieradius richt de Polestar 2 zich duidelijk op de Model 3. High-tech is de Polestar 2 zeker, zo voorziet het Pilot-pakket in Pilot Assist en een 360-graden camera.



Tesla Roadster

De Tesla Roadster komt terug in 2020. En met veel kabaal. Want je sprint ermee in 1,9 tellen van nul naar honderd, terwijl de actieradius op een baanbrekende 1.000 kilometer uitkomst. De Tesla Roadster moet in de VS ongeveer 200.000 dollar gaan kosten, dus verwacht hier een nog hoger prijskaartje. Je krijgt er veel sensatie voor terug.

Volkswagen ID.3

De Volkswagen ID.3 is bijna klaar voor zijn showroomdebuut. Voor circa 36.000 euro stap je in de basisversie met een actieradius van 330 kilometer. Je kunt hem echter ook bestellen met een rijbereik van 420 of zelfs 550 kilometer.



Volvo XC40 P8 Recharge

Volvo heeft met de P8 Recharge een elektrische variant van de populaire XC40 in de prijslijsten staan. De SUV heeft twee elektromotoren aan boord en biedt een systeemvermogen is met 408 pk. Erg fijn: een caravan mag aan de trekhaak, mits het gevaarte niet meer weegt dan 1.500 kilo.

Elektrisch rijden in 2021

Audi e-tron GT RS

Audi Sport lanceert in 2021 een sportieve RS-variant van haar aankomende e-tron GT. De vierwielaangedreven e-tron GT zinspeelt op een fors vermogen van ongeveer 600 pk. Een actieradius van minimaal 400 kilometer lijkt het minst wat we kunnen verwachten, net als een sprint van 0-100 km/u in dik drie tellen. Waarschijnlijk voegt het merk in 2021 ook een elektrische R8 aan het modelgamma toe.



Audi Q4 e-tron

De Q4 e-tron concept zagen we al voorbij snellen en dat studiemodel blikt vooruit op het productiemodel dat in 2021 op de markt komt. De vierwielaangedreven Audi Q4 e-tron is een compacte vierdeurs SUV met twee elektromotoren aan boord. Het vermogen bedraagt 306 pk en het rijbereik komt uit op 450 kilometer.



BMW Concept i4



In 2021 gaat BMW écht de strijd aan met Tesla, want dan is de i4 een feit. Met een actieradius van 600 kilometer moet de volledig elektrisch aangedreven Gran Coupé ook de veelrijder kunnen bekoren. Een uiterst sportieve variant lijkt er eveneens te komen. Het studiemodel is bijvoorbeeld voorzien van een vermogen van 530 pk. De i4 – het eerste elektrisch aangedreven model van het BMW in het premium middensegment – voorziet in supersnelladen.

Maserati GranTurismo en GranCabrio

In 2021 komt Maserati met haar eerste volledig elektrische model: de Maserati GranTurismo en GranCabrio krijgen namelijk een stekker. Momenteel zijn de Italianen bezig met de ontwikkeling van een elektrische aandrijflijn, én van een nieuw geluid.



Tesla Model Y

De Model Y verschijnt dit jaar al in Amerika, maar is een jaartje later bij ons. In 2021 dus. De elektrisch aangedreven crossover neemt de Model 3 als basis en heeft ook wat weg van de Model X. De Y is echter een stukje kleiner en betaalbaarder dan de X.

Volkswagen ID.4

Na de ID.3 waagt Volkswagen zich ook aan de elektrische SUV: de ID.4. De auto kan rekenen op een rijbereik van 500 kilometer en zal als achterwiel- en vierwielaangedreven leverbaar zijn. De Volkswagen ID.4 is voorbereid op snelladen.