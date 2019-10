(Compacte) SUV’s met pit: dit is er te koop

Volkswagen maakte deze week de prijs bekend van haar Volkswagen T-Roc R. Maar wat kun je nog meer kopen als je een SUV wenst met zo’n 300 pk? Een selectie.

CUPRA Ateca – 300 pk – 59.200 euro

CUPRA was sinds 1996 het performancelabel van SEAT maar is dat sinds begin vorig jaar niet meer. Toen introduceerde het zelfstandige merk immers de CUPRA Ateca. De SUV is voorzien van een 300 pk sterke 2.0 TSI-motor die gekoppeld is aan een zeventraps DSG-automaat. De vierwielaangedreven Ateca snelt ermee in 5,4 seconden van nul naar honderd. De topsnelheid bedraagt 245 km/u.

Audi SQ2 – 300 pk – 64.710 euro

Net als de CUPRA Ateca en de Volkswagen T-Roc R komt de Audi SQ2 uit de stal van het Volkswagen concern en dat laat maar kort raden welke krachtbron onder de motorkap verstopt zit: inderdaad, een 300 pk sterke 2.0 TFSI. In 4,8 seconden snel je met de Audi SQ2 van nul naar honderd. Quattro vierwielaandrijving is standaard.

Jaguar E-Pace P300– 300 pk – 86.700 euro

De Jaguar E-Pace is van huisuit niet eens zo prijzig. 54.950 euro leg je voor de Britse SUV neer. Als je hem echter wilt voorzien van een 300 pk sterke 2,0-liter viercilinder, dan loopt de teller op naar 86.700 euro. Zo snel als bovengenoemde hoogpotigen is hij dan jammer genoeg niet, want de sprint van nul naar honderd verloopt in 6,5 tel.

Alfa Romeo Stelvio – 280 pk – 68.450 euro

Ietsje duurder dan de Audi SQ2 is de 280 pk sterke Alfa Romeo Stelvio. De geroemde rijkwaliteiten van de vierwielaangedreven Italiaan maken het een geduchte tegenstander in dit rijtje.

BMW X2 M35i – 306 pk – 72.707 euro

De sportiefste BMW X2 die je binnen de reguliere reeks kunt krijgen is de M35i. Diens viercilinder turbomotor levert een vermogen van 306 pk en is daarmee de sterkste viercilinder van BMW ooit. De sprint van 0 naar 100 km/u verloopt in 4,9 seconden, mede dankzij het feit dat de 8-traps Steptronic automaat is voorzien van Launch Control.

Volvo XC40 T5 Twin Engine – 262 pk – 49.995 euro

Het minste vermogen in dit rijtje, maar ook de laagste prijs en daarmee is de Volvo XC40 T5 Twin Engine een aardig alternatief. De plug-in hybride is voorwielaangedreven, maar wel voorzien van het uitgebreide Inscription-pakket.

MINI Countryman John Cooper Works – 306 pk – 58.390 euro

Met de handling van de MINI Countryman John Cooper Works zit het natuurlijk wel goed, want de Britten weten zeer goed sturende auto’s te bouwen. De vierwielaangedreven MINI Countryman John Cooper Works is met een vermogen van 306 pk lekker sportief en als je naar bovenstaand rijtje kijkt, ook best aardig geprijsd.