2020 wordt hét jaar van elektrisch rijden. Dit komt er onder meer aan:

Natuurlijk houden ook wij van het diepe geluid van een brullende V8-motor. Toch lijkt 2020 behoorlijk fluisterstil te worden, want onder meer deze elektrische aangedreven modellen komen eraan:

Volkswagen ID.3

De wereldpremière van de Volkswagen ID.3 op de IAA van Frankfurt is net achter de rug, maar de eerste exemplaren van de volledig elektrische Duitser rijden pas medio 2020 de showroom in. De ID.3 komt met een actieradius van 330, 420 of 550 kilometer en de instapversie zal waarschijnlijk net geen 30.000 euro gaan kosten. Volkswagen heeft bovendien z’n e-up flink meer actieradius gegeven. Het elektrisch aangedreven stadsautootje komt voortaan tot 260 kilometer ver.

Audi Q4 e-tron

Van Volkswagen is het een kleine stap naar concerngenoot Audi. Aan het eind van komend jaar wil het een productieversie hebben van wat nu nog de Q4 e-tron concept heet. De vierwielaangedreven Audi Q4 e-tron is een compacte vierdeurs SUV voorzien van twee elektromotoren. Het vermogen komt uit op 306 pk en het rijbereik bedraagt zo’n 450 kilometer. En dan is er nog de Audi e-tron GT. Dat model moet vanaf 2020 de concurrentie aan gaan met de Tesla Model S.

Tesla Model S Plaid

Tesla maakt de Model S nog sneller in 2020 door een ‘Plaid’-versie te presenteren. Het lijkt erop dat Tesla de Model S Plaid uitrust met een derde elektromotor. Nu heeft elke as er eentje, maar er komt dus nog een elektromotor bij.

Tesla Roadster

De Tesla Roadster moet een fenomeen gaan worden. Wie het stroompedaal helemaal intrapt, schiet in 1,9 tellen van nul naar honderd. En het rijbereik? Naar het schijnt een verbluffende 1.000 kilometer. De Tesla Roadster moet in de VS bij ongeveer 200.000 dollar gaan kosten.

Tesla Model Y

De eerste Tesla Model Y’s verschijnen in 2020 op de Amerikaanse markt, de instapversies op z’n vroegst in het voorjaar van 2021. In ons land zal de levering naar verwachting later plaatsvinden. De crossover heeft de Model 3 als basis (75 procent van de onderdelen zijn gelijk), al is Model X als bestseller ook een belangrijk voorbeeld. De Y is echter een stukje kleiner en betaalbaarder dan de X.

Lucid Air

Het Amerikaanse Lucid Motors komt met haar luxe Lucid Air op de markt. Het model krijgt zo’n 650 kilometer aan actieradius mee en is razendsnel. In 2,5 tellen knal je van nul naar honderd.

Porsche Taycan

Eindelijk is de Porsche Taycan er. De eerste elektrische sportwagen van het merk komt er als Taycan Turbo en de Taycan Turbo S, maar voor volgend jaar verwachten we ook een Taycan Cross Turismo.

Honda E

We hopen hem vaak in de stad te zien, want de Honda E heeft een hoge aaibaarheidsfactor. Ronde koplampjes, een modern interieur, maar helaas ook een beperkt rijbereik van ongeveer 220 kilometer.

Peugeot e-208

Wordt de Peugeot e-208 dé verkooptopper onder elektrische auto’s in 2020? Het zou zo maar kunnen. De actieradius van 340 kilometer is namelijk best in orde. De vanafprijs kan alleen nog het bezwaar zijn, want 35.250 euro ben je minimaal kwijt en de sportief ogende GT kost zelfs 38.050 euro.

Opel e-Corsa

Het broertje van de Peugeot e-208 is de Opel e-Corsa. Zelfde techniek en zelfde onderstel. Het uiterlijk verschilt als vanzelfsprekend.

SKODA CITIGOe iV

Over broertjes gesproken. De SKODA CITIGOe iV en SEAT Mii Electric komen in 2020 naast de vernieuwde Volkswagen e-up te staan. Zelfde actieradius, maar net andere snuitjes.

SEAT el-Born

Met WLTP-actieradius van zo’n 420 kilometer is de SEAT el-Born een behoorlijk volwassen elektrische auto. De elektrische Spanjaard kun je naar het schijnt aan de 100 kW-snellader hangen en in drie kwartier is hij voor 80 procent vol.

MINI Electric

In het voorjaar van 2020 verwelkomt MINI de MINI Electric in de showroom. De aandrijflijn wordt geleend van de BMW i3 en verschaft de 34.900 euro kostende Brit een actieradius van 235 kilometer. En dat is best wel weinig.

Polestar 2

Het tweede Polestar-model wordt in tegenstelling tot de Polestar 1 wel volledig elektrisch. Op één lading stroom moet de sedan ongeveer 560 kilometer af kunnen leggen, is de verwachting.

Volvo XC40 Electric

Volvo lanceert zeer binnenkort een volledig elektrische versie van de XC40. Specificaties van de compacte SUV zijn nog niet bekend, maar verwacht wordt dat de XC40 de elektrische aandrijflijn van de Polestar 2 overneemt. Voor de hand ligt een actieradius van zo’n 480 kilometer en een vermogen van ongeveer 410 pk.

Elektrische SUV van Mazda

Naar de motorshow van Tokio – later deze maand – neemt Mazda een elektrische SUV mee. Het is geen variant op een bestaand model, maar een compleet nieuwe auto met een 35,5kWh lithium-ion batterijpakket en een vermogen van iets meer dan 140 pk.

Compacte stadsauto van Lexus

Ook Lexus zal in Tokio een elektrische auto presenteren en wel een kleine stadsauto met een hoog dak en voldoende binnenruimte. Interessant is dat de elektromotoren in de wielen zijn verwerkt. Voorlopig is het nog een studiemodel, maar wellicht komt Lexus snel met productieplannen.

Lightyear One

Het Nederlandse Lightyear onthulde eind juni haar Lightyear One. Het is een elektrische auto met een actieradius van 800 kilometer die haar stroom verkrijgt door middel van zonne-energie. Zeer innovatief!

Elektrische sportwagen van Maserati

Of hij al in 2020 komt is nog niet zeker, maar Maserati werkt aan een elektrische sportwagen aan die volgens het merk. De auto moet in Modena van de band rollen waar momenteel de productielijn wordt aangepast.

Jaguar XJ met een stekker

De Jaguar XJ wordt voortaan elektrisch. Het nieuwe model belooft zeer luxe te worden. Een elektrische J-Pace wordt ook verwacht, maar de Porsche Cayenne-concurrent zal zich pas in 2021 laten zien.

BMW ix3

In 2020 komt de volledig elektrische BMW iX3 op de markt. De auto wordt niet in de VS of Europa gebouwd, maar bij BMW Brilliance in het Chinese Shenyang. Het 70 kWh grote accupakket is goed voor een vermogen van 270 pk en een actieradius van 400 kilometer volgens de realistische WLTP-cyclus. Wie de stekker koppelt aan een 150 kW-snellader heeft de iX3 binnen een half uurtje volledig volgeladen.

Ford Mustang SUV

In 2020 komt Ford met een elektrische sportieveling met een actieradius van net geen 500 kilometer. Naar verwachting zal dat een auto zijn op basis van de iconische Mustang en een SUV-carrosserie hebben.

Bollinger B2

Of we hem ooit gaan zien in Nederland is de vraag, maar de Bollinger B2 is met z’n hoekige en doordachte design wel een heel bijzondere elektrische auto. Hier lees je meer over de Bollinger B2.

Aston Martin Rapide E

Er worden maar 155 exemplaren gebouwd van de Aston Martin Rapide E, maar de auto belooft een spektakel te worden. De twee elektromotoren zijn gekoppeld aan de achteras en genereren 610 pk aan vermogen en een koppel van 950 Nm.

Rivian R1T en R1S

Op de Los Angeles Auto Show van vorig jaar was het Amerikaanse Rivian een van de smaakmakers. De start-up presenteerde namelijk twee bijzondere modellen: een elektrische pick-up en een elektrische zevenzits-SUV. De R1T en R1S zijn gebouwd op basis van een zogenaamde ‘skateboard architectuur’ waarbij alle mechanische componenten zijn ondergebracht in het chassis.

MG ZS EV

Het van oorsprong Britse MG keert terug met een auto bestemd voor de Europese markt. De MG ZS EV is een SUV met een elektrische aandrijflijn. Instappen in de MG ZS EV kan al vanaf 29.990 euro en krijg je een actieradius van iets meer dan 260 kilometer voorgeschoteld. Verder in het rijtje Chinese elektrische modellen die de oversteek wagen: de Byton M-Byte en modellen van Aiway en Lynk&Co.

Pininfarina Battista

Een van de smaakmakers tijdens de afgelopen Monterey Car Week was de Pininfarina Battista. De elektrische supersporter levert een vermogen van liefst 1.900 pk. Onderhuids deelt de razendsnelle Italiaan de aandrijflijn met de even spectaculaire Rimac C_Two.