Siemerink Classic Porsche Services: de Porsche Fluisteraars

Een Porsche van vijftig, zestig jaar oud heeft iets organisch, is haast verworden tot een levend wezen waarmee je bij tijd en wijle rustig in gesprek dient te gaan. En mocht zo’n wezen een keer gerestaureerd moeten worden, dan vergt dat veel liefde, geduld en een flinke portie maatwerk. Vader en zoon Siemerink in Ijmuiden verstaan die kunst als geen ander, zag Sandor van Es.

“Hij is net getaxeerd op tweeënhalve ton. Maar je mag er gerust even mee rijden hoor.” Met een gulle grijns overhandigt Theo Siemerink de sleutel van zijn Porsche 356 B uit 1960. Dat laten we ons geen twee keer zeggen. De kans om met zo’n smetteloos exemplaar een blokje om te mogen komt niet elke dag voorbij. De zilveren Roadster behoort bovendien toe aan één van de meest gerenommeerde 356- restaurateurs van ons land; in klassiekerkringen behoeven Theo Siemerink en zijn zoon Michael wat dat betreft geen nadere toelichting. “Ik heb ooit nog aan nieuwe 356’s gesleuteld, bij Porsche-dealer Gratama in Haarlem”, zo illustreert Theo zijn langlopende liefde voor het model. “Ook toen al deed ik carrosseriereparaties. In 1967 ben ik voor mezelf begonnen. Eerst als algemeen schadehersteller, later ben ik me in Porsche gaan specialiseren. Mijn zoon heeft de zaak in 2007 overgenomen, maar ik ben er nog steeds een paar dagen in de week aan het werk”, aldus de 78-jarige pensionado. “Stilzitten is niks, net als een auto knap je daar niet van op.”



Zijn Roadster importeerde hij in 1982 uit Amerika, sindsdien rijdt Siemerink er jaarlijks een kleine vijfduizend kilometer mee. “Je herkent de B onder meer aan de iets rechtere lijn bij de koplampen. Dat het een Amerikaan is zie je aan de reflectors die boven de achterlichten zitten in plaats van onder de bumper”, zo doceert senior. Vervolgens wijst hij naar het Porsche-logo op een van de wielen. “Kijk, een detail dat lang niet iedereen kent: de punt van het logo moet precies in lijn staan met het ventiel.”

