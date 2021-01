Mooi gebleven: Mercedes E300e en Volvo V90 T6 Recharge

Dit verhaal gaat over rehabilitatie. En dan vooral van sedans en stationcars. Want wat was daar ook alweer precies mis mee? Tegelijkertijd gaat dit relaas over de keiharde comeback van stekkerhybrides, omdat die nou eenmaal het beste van twee heel erg Europese werelden bieden. Thomas Bangma reed de Mercedes E300e en Volvo V90 T6 Recharge.



Ja, we leven in een rare wereld. Met een overheid die een behoorlijk inconsistent en bij vlagen zelfs oneerlijk beleid voert als het gaat om de zogeheten ‘vergroening’ van het wagenpark. Het aanschaffen van een volledig elektrische auto (BEV, voor Battery Electric Vehicle) is welhaast een loterij geworden. Met als gevolg dat degenen die niet afhankelijk wensen te zijn van de luimen van Den Haag zo verstandig zijn om toch maar weer een auto te kiezen die hen geen beperkingen oplegt. En dat is jammer, want dit zijn óók de automobilisten die als voortrekker zouden kunnen/willen fungeren en zonder meer bereid zouden zijn praktische nadelen weg te strepen tegeneen redelijk fiscaal voordeel. Nu de bijtelling naar twaalf procent gaat en je over de helft van de aanschafprijs van een behoorlijke elektrische auto zelfs de volle mep aan je chino’s krijgt, kies je dus een PHEV, een stekkerhybride. Want met beide hier ten tonele gevoerde auto’s kun je minstens 50 kilometer volledig elektrisch rijden, terwijl je er óók op benzine in één ruk mee naar St. Moritz of Cannes kunt rijden. Desondanks geniet je een aanzienlijk voordeel op de aanschafprijs, dankzij het – op papier – extreem lage brandstofverbruik en de daarmee samenhangende geringe CO2-uitstoot. Bovendien betaal je de komende jaren nog halftarief wegenbelasting.

