Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+: de hamer

Mercedes heeft zijn (toch al niet erg gedateerde) E63 AMG voorzien van de allerlaatste snufjes. Daarnaast werd meteen het uiterlijk meer in lijn gebracht met zijn woeste innerlijk. Erik Kouwenhoven ging op pad met dé testosteronbom voor power-pappies.

We hadden niet gedacht het ooit te zullen zeggen, maar als we voor de eerste keer het gaspedaal van de Mercedes intrappen zijn we underwhelmed, zoals de Britten dat zo mooi zeggen. De oorzaak zit ‘m niet in de auto zelf, maar in ons referentiekader. We zijn namelijk een half uur eerder compleet gemangeld tijdens een circuitsessie in de AMG GT Black Series op de Lausitzring. Vergeleken daarmee moet een vluchtje in de Space Shuttle kinderspel zijn.

Anthony Hopkins

Zoals gezegd, aan deze ultieme gezinsraket ligt het niet. Want slechts weinig auto’s weten zoveel emotie te vangen in een relatief standaard familieverpakking. Wel hebben ze bij AMG iets meer moeite gedaan om ook het Überholprestige – alweer zo’n mooi buitenlands woord waarvoor wij niet echt een synoniem hebben – te vergroten. Zie vooral zijn ‘Diamond Grille’, waarin wij vooral de muilkorf van Anthony Hopkins in ‘Silence of the Lambs’ zien. Hoe dan ook, feit is dat je, als je de nieuwe E63 in je spiegel ziet naderen, nóg eerder geneigd bent om de rechterbaan op te zoeken dan voorheen. En dat is prettig wanneer je in Duitsland bent en zin hebt om even voluit te gaan. Afgezien van de trekkracht (een monopolie dat supersnelle auto’s met verbrandingsmotoren tegenwoordig moeten delen met vaak aanzienlijk synthetischer aanvoelende elektromobielen) is het vooral het auditieve aspect dat voor een glimlach en de eerste keer zelfs voor kippenvel zorgt.

Lees verder

Het gehele artikel en nog veel meer foto’s kunt u teruglezen in CARROS Magazine nr. 8/2020. Nooit iets missen? Neem nu een extra voordelig jaarabonnement (8 nummers).