Lex Hoefsloot, CEO Lightyear: “We hebben nog een lange weg te gaan”

Lightyear, dat met auto’s op zonne-energie een bijdrage wil leveren aan duurzame smart mobility, is het stadium van spannend jongensboek nu wel voorbij. Van het eerste type, de ‘One’, zijn er ruim honderd verkocht die in 2021 afgeleverd worden. Guus Peters ging op de werkvloer in Helmond in gesprek met Lex Hoefsloot, de 30-jarige CEO van Lightyear.

De zon schijnt op de Automotive Campus, dus zijn in het gebouw van Lightyear alle zonneschermen naar beneden. ”Jammer”, zegt Lex Hoefsloot, “want nu kun je vanaf de weg onze letters niet zien.” De leidsman van Lightyear, een Helmondse start-up die volledig op zonne-energie rijdende auto’s ontwikkelt en bouwt, ontvangt zijn gasten zelf aan de balie. Spijkerbroek en kraagloze trui, maar schijn bedriegt, want de nonchalant geklede CEO geeft leiding aan honderdveertig hoogwaardige technici, waaronder behoorlijk wat buitenlanders. “Die rechtsgestuurde Jaguar daar, met dat Engelse kenteken? Die is van iemand diewe net hebben overgenomen van McLaren”, vertelt Hoefsloot terwijl hij ons meeneemt naar een in de zon geparkeerd autosilhouet, bestaande uit stalen buizen. Het geheel doet denken aan een goed ontworpen klimrek in een speeltuin, maar het dak van het geraamte is gevuld met zonnepanelen.“Hier testen we de opbrengst van elk paneel-onderdeel”, zo verklaart Hoefsloot de talloze draden die vanaf het dak naar een laptop leiden.

Het is een raar jaar voor de autowereld. Hoe is dat voor een start-up als Lightyear?

Hoefsloot twijfelt, zoekt naar woorden. “Er zijn duizend aspecten waar je het over kunt hebben, maar: het gaat goed. Natuurlijk zorgt corona hier en daar voor tegenwind, maar je merkt wel dat beurzen en beleggers zijn gaan inzien dat ze op zoek moeten naar duurzame beleggingen. En dan niet zozeer in de zin van ecologisch duurzaam,maar duurzaam in de zin van: als ik nu investeer, is dat bedrijf er over tien jaar dannog? Bij vele traditionele bedrijven, zeker in de autoindustrie, is er inmiddels twijfel over die toekomstkansen, dat is zeker versneld door corona. Dat helpt ons heel erg. Een start-up loopt inherent meer risico dan gevestigde bedrijven, maar die laatste groep komt nu ineens op hetzelfde risiconiveau terecht. Daardoor zijn bepaalde investeerders nu ineens wél geïnteresseerd in een bedrijf als het onze.”

